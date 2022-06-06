19 забавных объявлений, составители которых достигли особого мастерства, ведь пройти мимо невозможно
Кажется, мы несколько недооцениваем искусство написания объявлений. А ведь некоторые достигают в этом особого мастерства, из-за чего их тексты на этих белых бумажках заставляют читателя остановиться и задуматься. Потому что за какими-то объявлениями очевидно скрываются целые истории, а над какими-то просто хочется посмеяться. Мы собрали для вас несколько занятных экземпляров.
Столовая медколледжа
Простите за тавтологию, но…
Вот теперь ещё интереснее…
Жизь — жестокая штука
Мастер своего дела
Вопросы и ответы
Любимым соседям
Сразу видно, что экстрасенс
Покайтесь
Кое-где нужен кое-кто
Объявление в магазине
Что же, справедливо. А вот подборка случаев, когда магазины так заботились о покупателях, что придумывали для них интересные и удобные штуки.
Обидненько
Тайна, покрытая мраком
Кто первый надел халат, тот и доктор
Придёшь на приём, в очередь встанешь.
Тихонько откроешь дверь в кабинет,
А там сидят двое — запомни, товарищ!
Что в верхней одежде не терапевт.
Загадочные педоги
Видимо, в японский ресторанчик
Кто упорот? Я упорот?
В маркетинг могут…
Сильная вещь — мотивация
А вам доводилось встречать забавные объявления?