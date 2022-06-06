19 забавных объявлений, составители которых достигли особого мастерства, ведь пройти мимо невозможно
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19 забавных объявлений, составители которых достигли особого мастерства, ведь пройти мимо невозможно

19 забавных объявлений, составители которых достигли особого мастерства, ведь пройти мимо невозможно

Кажется, мы несколько недооцениваем искусство написания объявлений. А ведь некоторые достигают в этом особого мастерства, из-за чего их тексты на этих белых бумажках заставляют читателя остановиться и задуматься. Потому что за какими-то объявлениями очевидно скрываются целые истории, а над какими-то просто хочется посмеяться. Мы собрали для вас несколько занятных экземпляров.

Столовая медколледжа

Простите за тавтологию, но…

Вот теперь ещё интереснее…

Жизь — жестокая штука

Мастер своего дела

Вопросы и ответы

Любимым соседям

Сразу видно, что экстрасенс

Покайтесь

Кое-где нужен кое-кто

Объявление в магазине

Что же, справедливо. А вот подборка случаев, когда магазины так заботились о покупателях, что придумывали для них интересные и удобные штуки.

Обидненько

Тайна, покрытая мраком

Кто первый надел халат, тот и доктор

Придёшь на приём, в очередь встанешь.
Тихонько откроешь дверь в кабинет,
А там сидят двое — запомни, товарищ!
Что в верхней одежде не терапевт.

Загадочные педоги

Видимо, в японский ресторанчик

Кто упорот? Я упорот?

В маркетинг могут…

Сильная вещь — мотивация

А вам доводилось встречать забавные объявления?

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По материалам: Юмор

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