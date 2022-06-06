Анастасия Решетова рассказала о своей эмиграции
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Анастасия Решетова рассказала о своей эмиграции

Анастасия Решетова рассказала о своей эмиграции
Модель Анастасия Решетова призналась, как ей далось трудное решение. Бизнесвумен призналась, что устроила сына в детский сад в Москве. Анастасия Решетова пожаловалась на серьезные сложности с бизнесом. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати в последний год большую часть времени проводила за границей. Дольше всего она жила в Лондоне и в Дубае. Недавно Анастасия вернулась в столицу России. Сегодня модель рассказала, что в связи с драматичной ситуацией в мире многое переосмыслила в своей жизни. «Я была на грани того, чтобы переехать из России, — отметила Решетова. — Но в итоге мы устроили Ратика в очень хороший детский сад в Москве».
Анастасия Решетова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Первая вице-мисс Россия-2014» подчеркнула, что должна быть вместе с 2-летним ребенком. Вместе с тем, 26-летняя звезда подиумов планирует проводить много времени вне России. В последние пять лет главным источником дохода Анастасии было ведение соцсети. Прибыль блогерши от рекламы в ней составляла несколько миллионов рублей в месяц. Однако в марте Роскомнадзор признал эту соцсеть экстремистской. Экс-ведущая шоу «Ты – топ-модель» является соучредителем клиники красоты и здоровья. Вследствие пандемии коронавируса в последние два года многие клиенты значительно реже ее посещали. В феврале 2021-го Решетова запустила бренд нижнего белья и корсетов Geisha. Теперь реализация этой продукции также осложнилась. «Моя работа, а именно правильно делегированные обязанности, позволяли мне успевать наслаждаться жизнью, — рассказала Анастасия. — Сейчас придется быть более вовлеченной в бизнес-процессы, так как, учитывая ситуацию с соцсетями в России, продвижение своих проектов дается гораздо сложнее». Молодая мама высказала надежду на то, что эту соцсеть всё же перестанут считать нарушающей законы нашей страны, вследствие чего разблокируют. По мнению Решетовой, после этого «все мы будем жить дружно».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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