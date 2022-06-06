Анна Нетребко испугалась за свою недвижимость и счета из-за санкций

Известная оперная певицы Анна Нетребко высказала свою позицию. Звезда оперы сейчас живет в Австрии и продолжает гастролировать по Европе. Однако политическая ситуация в мире дает о себе знать. После того как Нетребко выступила с осуждением спецоперации, на нее обрушилась критика. На Западе ее посчитали слишком близкой к российскому правительству, а в РФ назвали предательницей родины. Ранее оперная звезда заявила, что негативные высказывания в адрес родной страны она сделала под давлением западных СМИ. Нетребко подчеркнула, что всегда гордилась и будет гордиться российскими наградами. Как известно, после своего открытого письма против спецоперации Нетребко вновь стала выступать в иностранных театрах, в том числе в итальянском La Scala, откуда она была уволена после февральских событий. Однако директор Метрополитен-оперы Питер Гельб, который также отстрани Нетребко от участия в постановках, пока не готов снова возобновлять сотрудничество. Вместе с тем певица подчеркнула, что обозначить свою позицию по текущей ситуации ее вынудили обстоятельства.Анна Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В какой-то момент я испугалась, что меня ошибочно могут занести в санкционный список. Или что меня могут лишить австрийского паспорта, и я могу потерять все. У меня также было несколько ночей, когда я боялась следующего утра», — заявила 50-летняя артистка. Сейчас же звезда сообщила, что намерена бороться с предвзятым и враждебным настроем по отношению к россиянам. Прежде всего, делать это Анна будет через свои выступления и творчество знаменитых композиторов. В этом она видит свою миссию. «Я считаю, что моя сила в другом. Я только что пела на концертах в Париже и Милане с произведениями Чайковского и Рахманинова. Оба они не имеют ничего общего с текущей ситуацией. Я вижу свою задачу в том, чтобы бороться с любой русофобией, выступая на сцене и исполняя русский репертуар, который сейчас нежелателен», — поделилась оперная дива. Нетребко призналась, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Россию. Также на родине знаменитость пока не собирается давать концерты. «В России уже раздражены тем, что я вообще что-то сказала по этому поводу. Они думают, что я предала свою Родину. Когда-нибудь люди поймут- я не предательница родины, и я тоже не против Украины. Я стараюсь оставаться человеком», — объяснила свою позицию артистка zeit.de.