Анна Семенович показала фигуру после липосакции
Сегодня, 20:30
Певица Анна Семенович запечатлелась в купальнике на борту яхты в Турции. Анна Семенович начала подготовку к летнему сезону еще в феврале, когда записалась на липосакцию в известную клинику. Певица жаловалась, что, несмотря на усилия и жесткие диеты, она всё равно не может сбросить объемы в «нужных местах». Пластический хирург избавил её от второго подбородка, толстых рук и заплывшего жиром живота. Накануне Семенович впервые после операции показала всем свою обновленную фигуру. Она разделась до купальника во время отдыха на яхте в Турции, где она проводит отпуск.
Анна Семенович Изменения во внешнем виде Анны на многих поклонников произвели сильное впечатление. «Ого, как вы похудели», «Вот это фигурка! Где купальник такой брали?», «Красавица самая настоящая», — хвалят Семенович в Сети. Между прочим, певица даже во время каникул пытается соблюдать правильный образ жизни. Ведь если она вернется к прежним привычкам, то проблема лишнего веса быстро вернется. Поэтому накануне Семенович провела целый день в спа-салоне на массаже.
Анна Семенович Недавно, напомним, артистка объявила точные сроки, когда станет мамой. Ни для кого не секрет, что 44-летняя Семенович давно планирует беременность. В прошлом году она подстраховалась и заморозила яйцеклетки на случай, если вовремя не встретит мужчину своей мечты. «Если до 45 у меня самостоятельно не получится родить, тогда я спокойно прибегну к услугам суррогатной матери и стану счастливой мамой с помощью этой технологии», — говорит Анна.
По материалам: z-aya