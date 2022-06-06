Анна Семенович показала фигуру после липосакции

Певица Анна Семенович запечатлелась в купальнике на борту яхты в Турции. Анна Семенович начала подготовку к летнему сезону еще в феврале, когда записалась на липосакцию в известную клинику. Певица жаловалась, что, несмотря на усилия и жесткие диеты, она всё равно не может сбросить объемы в «нужных местах». Пластический хирург избавил её от второго подбородка, толстых рук и заплывшего жиром живота. Накануне Семенович впервые после операции показала всем свою обновленную фигуру. Она разделась до купальника во время отдыха на яхте в Турции, где она проводит отпуск.Анна Семенович Изменения во внешнем виде Анны на многих поклонников произвели сильное впечатление. «Ого, как вы похудели», «Вот это фигурка! Где купальник такой брали?», «Красавица самая настоящая», — хвалят Семенович в Сети. Между прочим, певица даже во время каникул пытается соблюдать правильный образ жизни. Ведь если она вернется к прежним привычкам, то проблема лишнего веса быстро вернется. Поэтому накануне Семенович провела целый день в спа-салоне на массаже.Анна Семенович Недавно, напомним, артистка объявила точные сроки, когда станет мамой. Ни для кого не секрет, что 44-летняя Семенович давно планирует беременность. В прошлом году она подстраховалась и заморозила яйцеклетки на случай, если вовремя не встретит мужчину своей мечты. «Если до 45 у меня самостоятельно не получится родить, тогда я спокойно прибегну к услугам суррогатной матери и стану счастливой мамой с помощью этой технологии», — говорит Анна.