Число игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 20 миллионов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Число игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 20 миллионов

Число игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 20 миллионов


Forza Horizon 5 показала отличный старт, всего за неделю с момента релиза к игре присоединилось около 7 миллионов игроков. Спустя две недели с момента выхода игры, студия Playground Games объявила о 10 миллионах игроков и лучшем старте в истории Xbox и Game Pass. А отметка в 15 миллионов была преодолена в начале января.

Сегодня количество игроков в Forza Horizon 5 превысило 20 миллионов человек, о чем сообщает счетчик внутри игры. Таким образом, разработчиков потребовалось около 7 месяцев, чтобы количество игроков в гоночной аркаде достигло показателя в 20 миллионов. Отметим, что на достижение 20 миллионов игроков прошлая часть серии, Forza Horizon 4, потратила около 2 лет.

До сих пор Forza Horizon 5 не получила ни одного крупного DLC. Ходят слухи, что первое дополнение могут анонсировать в рамках шоу Xbox и Bethesda, которое пройдет 12 июня.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Преимущества оформления кредита через интернет
Преимущества оформления кредита через интернет
Число игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 20 миллионов
Число игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 20 миллионов
Obsidian готовит показ своих новых игр на Xbox & Bethesda Showcase
Obsidian готовит показ своих новых игр на Xbox & Bethesda Showcase
Люди высокого роста реже страдают от болезней сердца
Люди высокого роста реже страдают от болезней сердца
19 забавных объявлений, составители которых достигли особого мастерства, ведь пройти мимо невозможно
19 забавных объявлений, составители которых достигли особого
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Джез Корден прокомментировал слухи про сокращение масштабов Fable
Джез Корден прокомментировал слухи про сокращение масштабов Fable
FIFA 20 скоро покинет Game Pass Ultimate и EA Play
FIFA 20 скоро покинет Game Pass Ultimate и EA Play
Деми Мур посетила теннисный матч со своим новым бойфрендом
Деми Мур посетила теннисный матч со своим новым бойфрендом
17 смешных зарисовок, демонстрирующих, что совместная жизнь — это не только про романтику и обнимашки
17 смешных зарисовок, демонстрирующих, что совместная жизнь — это не
Лекарство от диабета вызывает значительную потерю веса у людей с ожирением
Лекарство от диабета вызывает значительную потерю веса у людей с
Мама Тимати рассказала о приемных детях
Мама Тимати рассказала о приемных детях

Топ на сегодня

Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase
Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda
Июньская презентация Xbox & Bethesda: где и во сколько смотреть
Июньская презентация Xbox & Bethesda: где и во сколько смотреть
Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь фейком
Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь
Регина Тодоренко хочет родить в ванне
Регина Тодоренко хочет родить в ванне
4 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 30 мая — 5 июня
4 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 30 мая — 5

Еще по теме

Forza Horizon 5 в разы быстрее набирает аудиторию игроков, чем Forza Horizon 4
Представили хвалебный трейлер Forza Horizon 5
Почти 7 миллионов игроков присоединились к Forza Horizon 5 за неделю
Фил Спенсер: Forza Horizon 5 показала лучший старт игр Xbox в истории