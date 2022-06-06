Число игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 20 миллионов

Вадим Карасев





Forza Horizon 5 показала отличный старт, всего за неделю с момента релиза к игре присоединилось около 7 миллионов игроков. Спустя две недели с момента выхода игры, студия Playground Games объявила о 10 миллионах игроков и лучшем старте в истории Xbox и Game Pass. А отметка в 15 миллионов была преодолена в начале января.

Сегодня количество игроков в Forza Horizon 5 превысило 20 миллионов человек, о чем сообщает счетчик внутри игры. Таким образом, разработчиков потребовалось около 7 месяцев, чтобы количество игроков в гоночной аркаде достигло показателя в 20 миллионов. Отметим, что на достижение 20 миллионов игроков прошлая часть серии, Forza Horizon 4, потратила около 2 лет.

До сих пор Forza Horizon 5 не получила ни одного крупного DLC. Ходят слухи, что первое дополнение могут анонсировать в рамках шоу Xbox и Bethesda, которое пройдет 12 июня.