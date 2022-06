Деми Мур посетила теннисный матч со своим новым бойфрендом

Вадим Карасев

Деми Мур посетила финал Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже в воскресенье в компании шеф-повара и ресторатора Дэниела Хамма, роман с которым ей приписывают вот уже несколько месяцев. Своим новым появлением на публике пара лишь укрепила слухи: на трибунах Деми и Дэниел вели себя непринужденно, обнимались и держались за руки и даже несколько раз поцеловались.





Дэниел Хамм и Деми Мур

Официальных заявлений насчет своих отношений пара еще не делала, но репортеры уже давно сделали за них все выводы. Впервые о романе актрисы и владельца ресторана Eleven Madison Park заговорили в марте этого года. Тогда информацией, со ссылкой на инсайдера, поделилось издание Page Six.

У них сейчас страстные отношения. Дэниел много и упорно работает в своем ресторане, но они все равно находят время для романтических ужинов,

— заявил тогда инсайдер.





Новости о тайных отношениях появились всего через день после того, как бывший муж Деми Брюс Уиллис объявил, что уходит из кино, так как ему поставили диагноз "афазия" (состояние, вызванное повреждением головного мозга, которое влияет на способность говорить, писать и понимать язык).

Пара вместе также уже выходила в свет — они посетили показ Chloe в рамках Недели моды в Париже в начале марта, правда, тогда Деми и Дэниел не проявили никаких чувств на публике.





Мария Шарапова, Дэниел Хамм, Гугу Мбата-Рау и Деми Мур на показе в Париже

Меню ресторана своего бойфренда Мур явно должна была оценить по достоинству. В Eleven Madison Park не подают мяса, а голливудская звезда как раз придерживается веганской диеты.

Дэниел Хамм родился в Швейцарии, он на 13 лет моложе 59-летней Деми Мур — ему 46 лет. Его ресторан довольно известен и пользуется популярностью у гурманов по всему миру. Издание The New York Times оценило Eleven Madison Park на пять звезд, а в 2017 году ресторан попал на первое место престижного рейтинга The World's 50 Best Restaurants. О личной жизни ресторатора известно чуть меньше, чем о его профессиональных достижениях. Последнее, что попадало в прессу: в 2019 году Дэниел встречался с вдовой миллиардера Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс.

Последним официальным партнером Мур был Эштон Катчер, за которого она вышла замуж в 2005 году. В 2011 году стало известно, что они приняли решение расстаться, и в 2013 году их развод был оформлен.

Надя Бесчетникова