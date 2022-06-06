День блаженной Ксении Петербургской 6 июня 2022 года: молитвы, традиции, история праздника

Вадим Карасев

Сегодня православная церковь отмечает день прославления в лике святых блаженной Ксении Петербургской. Самое время узнать, что это за святая, какова история ее жизни и о чем ей можно молиться.

Это день прощения обид, начала нового жизненного пути, а также общения с близкими, родными. Этот праздник является очень важным для всех жен и матерей.

Житие Ксении Петербургской

Родилась блаженная Ксения в первой половине 18 века. Когда точно, к сожалению, не известно. Ее жизнь была довольно мирной и размеренной. В молодом возрасте она вышла замуж, но почти сразу стала вдовой.

Она не смогла пережить утрату, поэтому раздала все свое имущество нуждающимся людям, после чего облачилась в одежду умершего мужа. Дома у нее не было, так как его она тоже отдала. В итоге она стала жить на улицах Петербурга. При встрече с людьми она представлялась Андреем Федоровичем, а про себя говорила, что ее давно уже нет в живых.

Она скиталась по улицам города, молилась каждый день Господу, чтобы тот пустил мужа ее в царствие небесное. Ела она то, что давали люди, а спала там, где придется. Со временем статус странной женщины сменился на иной. Многие стали замечать, что ее слова сеют чудеса. Дети, которых она благословляла, излечивались от ужасных болезней, а разные люди прост опросили ее помолиться за них, чтобы у них в жизни все было хорошо. Многочисленные чудеса сделали свое дело — люди стали восхвалять Ксению, а кто-то и вовсе говорил, что она святая.

Традиции этого дня

На месте ее могилы была построена часовня. Многие люди по сей день приходят на Смоленское кладбище, чтобы почтить память Блаженной Ксении, попросить у нее помощи.

Также вы можете попробовать прочитать молитву, посвященную этой святой: «Блаженная Ксения, жена верная и чудотворная матерь наша, благослови нас грешных. Моли Господа о нас недостойных и благослови нас в этот светлый день. Аминь».

Также в этот день можно подарить знакомой, подруге, маме или дочери икону святой Ксении Петербургской. Считается, что она помогает устранять преграды на любовном пути, дает благословение в браке и укрепляет духовную связь с супругом.