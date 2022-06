Дуа Липа зажгла в ночном клубе со звездой сериала "Элита" Ароном Пайпером. В сети гадают: это роман или хайп

Вадим Карасев

В соцсетях расходится видео, снятое на днях в одном ночном клубе Мадрида. На видео популярная певица Дуа Липа и актер Арон Пайпер из подростковой драмы "Элита" зажигательно танцуют и обнимаются. После вечеринки их также видели уходящими из клуба вдвоем.





Арон Пайпер и Дуа Липа





Вскоре пользователи сети заметили, что Дуа опубликовала в своем инстаграме* фото из лифта в доме в Арона (фото на том же фоне актер публиковал ранее). На основе этих "улик" в соцсетях пришли к однозначному выводу: Арон и Дуа — явно больше чем друзья. Сами звезды пока слухи никак не комментировали, а певица и вовсе, кажется, поспешила дистанцироваться от них, так подписав серию фото, куда попал и снимок из лифта:

Ультрасоло.





Параллельно в сети завирусился новый тикток певицы FKA Twigs — на видео она страстно целуется с Ароном Пайпером. Никаких объяснений к горячему ролику певица не добавила, так что поклонникам осталось только гадать, что же происходит на самом деле и что за "любовный треугольник" им пытаются представить.

@fkatwigs

♬ killer — FKA twigs

Некоторые предположили, что и танцы, и поцелуи лишь часть промо нового дуэта FKA Twigs и Дуа Липы. Сотрудничество певицы анонсировали еще в 2020 году, но с тех пор почти не было новостей о том, когда сингл Why Don't You Love Me может быть выпущен. В начале этого года FKA Twigs рассказала, что тогда они не успели закончить запись, так как были заняты своими проектами, но обязательно собираются довести задуманное до конца.

Арон Пайпер стал известен благодаря сериалу "Элита", где он сыграл Андера Муньоса. По сюжету у его персонажа завязываются отношения с Омаром, геем-мусульманином и бывшим наркоторговцем. Сначала Андер скрывал ориентацию, но затем совершил каминг-аут. Сериал был полон откровенных сцен между героями, а Пайпер зрителям казался столь органичным в своей роли, что одно время в сети даже ходили слухи, что Арон может быть геем и в реальной жизни. Но сам актер никаких заявлений на этот счет не делал, при этом о его личной жизни мало что известно.





Арон Пайпер

Пайпер также увлекается созданием музыки и даже выпустил сингл Sigo. Пробует себя он себя и в модной индустрии — он сотрудничает с Lacoste, а во время карантина принял участие в FaceTime-съемке для Jacquemus.

