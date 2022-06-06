Джез Корден прокомментировал слухи про сокращение масштабов Fable
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Джез Корден прокомментировал слухи про сокращение масштабов Fable

Джез Корден прокомментировал слухи про сокращение масштабов Fable


В последние недели в соцсетях и на профильных форумах активно обсуждают слухи вокруг Fable. Несколько дней назад появилась информация, что новый Fable в сложном положении, а разработчики уже приняли решение его масштабировать в меньшую сторону, отказавшись от ряда изначально задуманных идей. На эту информация отреагировали члены команды Fable, которые попытались объяснить, что масштабирование игры — это нормальный процесс. Теперь же за Fable вступился и известный игровой инсайдер Джез Корден.

В рамках подкаста Xbox Two Джез Корден (Windows Central) сообщил, что масштабирование при создании игр — нормальная ситуация:

Это забавно, потому что на этой неделе я был на предварительном просмотре игрового процесса [другой игры, не Fable], где разработчик буквально говорил о том, что игра постоянно задерживается, потому что они не могут перестать добавлять функции, понимаете? И вот тогда у вас возникает проблема, когда вы просто продолжаете добавлять функции, и это означает, что ваша игра все время откладывается и откладывается.

[…] Масштабирование — это не обязательно плохо. Это просто означает, что игра будет более сфокусированной, и вам придется как бы подумать, например… нужна ли каждой игре каждая отдельная функция? Нужна ли Fable система размещения игроков, нужна ли ей возможность летать, нужно ли ей то, нужно ли ей это?

Поэтому я не думаю, что людей должна тревожить идея игры с уменьшенным масштабом. Потому что иметь в игре каждую функцию не обязательно хорошо. Плюс вы даже не знаете какими изначально были идеи и что убрали. Это забавно, потому что многие люди… многие разработчики, которые откликнулись на [слухи про уменьшение масштаба игры], сказали: «Да, нормальная часть разработки игры, такое происходит постоянно».

Джез Корден считает, что разработка Fable «идет хорошо», но он не дает прогноз, когда стоит ожидать проект.


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По материалам: newxboxone

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