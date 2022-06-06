Екатерина Гордон обнародовала пол третьего ребенка

Ведущая и юрист Екатерина Гордон рассказала о своей беременности. Недавно Екатерина призналась общественности, что находится в ожидании третьего ребенка. А сегодня на премии Family Awards Гордон озвучила пол будущего малыша. Блондинка владеет юридической компанией под названием «Гордон и сыновья». Екатерине, по ее словам, не придется переименовывать организацию, ведь она ждет мальчика. «В рождении детей никакого подвига нет. Когда девчонки говорят: «Я мать троих детей», я спрашиваю, мол, ну и что. Детей рожать — это классно! Рожайте, не делайте аборты, помогайте друг другу. Семья — это то, что в наши времена спасает. А если будут проблемы, обращайтесь в «Гордон и сыновья», пока никаких девочек не будет», — призналась 41-летняя Катя.Беременная Катя Гордон - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, Гордон уже решила, что крестной будущего ребенка станет ее близкая подруга, телеведущая Лера Кудрявцева. «Девушки виделись на мероприятии 25 мая, где и договорились о том, что крестной мамой будущего ребенка Екатерины станет Лера. Как Екатерина назовет малыша, пока сказать не можем. На сегодняшний день беременность протекает благоприятно», — поделился пиар-менеджер юриста Андрей Карпов. Напомним, в начале года Екатерина вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. Этот брак стал для блондинки третьим. От предыдущих отношений она воспитывает двоих сыновей.