Фэн-шуй для начинающих: как превратить свой дом в место счастья и гармонии

Вадим Карасев

Фэн-шуй — это древнее восточное учение о том, как правильно организовывать сове пространство в доме или квартире. Эксперты рассказали о базовых советах для начинающих, которые помогут привлечь в дом счастье и удачу.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как организовать свой земельный участок по фэн-шуй, чтобы привлечь счастье. Настало время узнать о том, что стоит делать для этого в доме.

Что такое энергия Ци и энергия Ша

Для начала нужно разобраться, почему советы фэн-шуй работают. Согласно этому учению, в мире происходит постоянное противоборство двух видов энергии — Ци и Ша. Ци — это все светлое, доброе, позитивное. Чем больше в доме этой энергии, тем лучше, ведь она питает всех людей, которые в нем живут. Она усиливает наше биополе, открывает чакры, а также гармонизирует пространство. Это позволяет нам пребывать в хорошем настроении, меньше болеть, меньше ругаться друг с другом, ощущать мощный прилив сил и лучше высыпаться.

Энергия Ша — прямая противоположность Ци. Она темная, тяжелая, медленная. Она есть в любом доме в любое время, но если всё сделано и расставлено правильно, согласно рекомендациям фэн-шуй, энергии Ша в доме минимальное количество. Она, обычно, застаивается в нижнем ярусе квартиры или дома — в темных, грязных, холодных местах. Чем лучше и свободнее перемещается энергия Ци, тем лучше она вытесняет темную энергию.

Самые важные советы фэн-шуй для привлечения светлой энергии

Описанные советы подходят всем, кто хочет сделать свой дом гармоничным и светлым, но не желает слишком сильно углубляться в теорию восточного учения.

Совет первый. Энергия Ци любит, когда в доме есть звуки и ароматы. Лучший звук в фэн-шуй — журчание воды, но не у всех есть возможность поставить в доме фонтан. Данную проблему решить достаточно просто — можно воспользоваться восточным талисманом под названием музыка ветра. Ранее мы о нем уже рассказывали, причем достаточно подробно.

С ароматами дело обстоит куда проще. Вы можете использовать для гармонизации помещения ароматические палочки, либо специальные ароматические лампы. Самые лучшие ароматы — цветочные, мята, цитрус, хвойные. Остальные тоже хороши, но чуть в меньшей степени.

Совет второй. Все должно пребывать в равновесии. Наверняка вы помните символ Инь и Ян, который говорит о том, что малое присутствует в большом, а большое в малом. Не нужно много ярких цветов. Покрасьте стены в светлый, а пол сделайте темным. Слишком мало мебели — это лучше, чем слишком много. В дома должно быть просторно и уютно.

Совет третий. Уделите особое внимание входной двери в сам дом и в каждое помещение вашего жилища. Прямо у входной двери должен быть светильник, а прихожая с коридором должны быть хорошо освещены. Свет — это главный магнит энергии Ци. Там, куда дневной свет проникает редко или мало, нужно ставить светильники.

Перед входной дверью не должно быть стены. Если вы не выбирали планировку, то на стене перед дверью обязательно нужно повесить картину с изображением природы — бескрайних полей или гор. Еще возле входной двери лучше поставить цветы или другие растения. Это отпугнет энергию Ша.

Совет четвертый. Он касается окон. Они должны быть чистыми, но еще важнее то, что вы видите за ними. Если вид из окна вас совсем не радует, это можно исправить. Во-первых, окно можно завесить красивыми шторами. Во-вторых, можно поставить на окне кактусы. Данное растение выполняет защитную функцию, не давая энергии ша входить в дом.

Совет пятый. Он касается расположения некоторых важных элементов мебели и аксессуаров. Эксперты советуют ставить кровать, на которой вы спите, изголовьем к стене. Особе внимание нужно уделять зеркалу. Зеркало отражает позитивную энергетику Ци, поэтому его нельзя вешать напротив входной двери, напротив кровати, на кухне. Обеденный стол лучше ставить в центре кухни, либо отодвигать его одним концом к стене. Идеальная форма для обеденного стола — квадратная, прямоугольная круглая или овальная.