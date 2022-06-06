Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог с мировым именем. Его прогнозы крайне точны и содержат массу полезных советов. Настало время узнать, какой будет эта неделя и что она принесет каждому из нас.

Астролог поделился полезной информацией с порталом Woman’s day. Эксперты сайта dailyhoro.ru также решили рассказать о том, что нас ждет на этой неделе. Постарайтесь ознакомиться с советами астрологов, сравните их с рекомендациями Павла Глобы и сделайте для себя решающие выводы относительно того Ю как нужно прожить эту неделю и спланировать свои дела.

Овен

У Овнов ожидаются некоторые благоприятные изменения в любовной сфере. Люди данного Знака смогут стать более успешными в амурных делах, если будут находиться в той обстановке, которая им точно по душе. Также Овнам можно смело менять обстановку, заниматься новыми делами. Заговоры от бед и проблем помогут справиться с неурядицами гораздо быстрее обычного. Особенно осторожными Овнам стоит быть в четверг и в среду — в эти два дня энергетика звезд и планет будет наименее благоприятной. В эти два дня лучше действовать осмотрительнее.

Телец

Тельцам удастся изменить свою судьбу к лучшему. Все, что для этого нужно — просто верить в себя и неустанно трудиться над этим. Если ничего не делать, просто ожидая удачного стечения обстоятельств, жизнь не изменится ни на йоту. Большое внимание астрологи советуют уделить семье и друзьям. Скорее всего, на этой неделе кому-то из близких или товарищей понадобится поддержка. Если хочется всё успеть и во всем добиться наилучших результатов, понадобится более пристально следить за своим самочувствием. Нужно правильно питаться и заниматься спортом.

Близнецы

Неделя начнется с крайне неблагоприятной ноты, ведь 6 и 7 июня отмечены как негативные дни. Мы рекомендуем почаще пользоваться мантрами на очищение сознания от отрицательных мыслей, а также больше времени проводить на свежем воздухе, общаться с приятными людьми. Эта неделя прекрасно подходит для отпуска. При желании можно будет преуспеть и в работе. Звезды и планеты в отличном положении для того, чтобы браться за любые новые дела. Близнецам нужно быть сильными, самоотверженными и непоколебимыми.

Рак

Счастье и удача рядом с Раками. Представителям данного Знака стоит помнить о нескольких неприятных ощущениях, которые на это указывают самым явным способом. С их помощью можно будет предсказать наступление новой эры в своей жизни. Что касается работы и бизнеса, то в подобных делах лучше временно взять передышку. Важно следить за всем происходящим, но ни в коем случае не делать необдуманных шагов. Для восстановления психологического состояния и достижения внутреннего равновесия астрологи советуют Ракам больше отдыхать, причем в уединении.

Лев

Львы, которые наступают часто на одни и те же грабли, могут снова встретиться с закольцованными неудачами. Настало время изменить свое отношение к привычным вещам и научиться обходить стороной проблемы, которые появляются из раза в раз, мешая достигать счастья. Чтобы мысли начали работать в правильном направлении, астрологи советуют Львам начать привносить в свою жизнь что-то новое — знакомиться с людьми, искать какие-то хобби. Разнообразие в досуге и в работе пойдет Львам на пользу, укрепит из веру в себя и сделает более продуктивными.

Дева

Девам на этой неделе необходимо остерегаться энергетических вампиров. Токсичных людей будет больше обычного, причем всем им нужно будет урвать свой кусочек пирога, вырвав его из рук Дев. Представителям данного Знака следует быть внимательнее ко всему, что говорят и делают окружающие люди. Если кто-то посягнет на то, что принадлежит им по праву. Нужно будет ответить агрессией на агрессию, причем незамедлительно. Если промолчать, это аукнется Девам в ближайшем будущем. Многие люди перестанут их уважать и не захотят с ними сотрудничать на прежних условиях.

Весы

Весы на этой неделе смогут успешно распознать кармические ошибки. Это станет возможным благодаря обостренной интуиции, а также умению отделать ложь от правды. Это прекрасное время для деловых и личных поездок, смены обстановки. Удача на стороне этих людей, так что им необходимо действовать без страхов и сомнений. Это касается всех сфер жизни — особенно любви. Представителям данного Знака Зодиака необходимо будет проанализировать свои цели, чтобы убедиться, что решения принимают они сами, а не кто-то другой это делает за них.

Скорпион

У Скорпионов с высокой вероятностью на этой неделе начнется время духовного пробуждения. Указывать на актуальность данного процесса будет двенадцать симптомов. Звезды и планеты указывают на то, что высок риск получения травм и увечий, поэтому стоит сосредоточиться на духовном развитии, забыв о чрезмерных физических нагрузках, переутомлениях. Также очень важно быть более осторожными за рулем. Нельзя нарушать правила дорожного движения, так как высок риск попасть в аварию, либо получить штраф, лишиться прав.

Стрелец

У Стрельцов наступает идеальное время для того, чтобы загадать желание. Вселенная сейчас настроена на то, чтобы помогать этим людям, но сделать она сможет это лишь в том случае, если они имеют какую-то важную цель в жизни. Те Стрельцы, которые не знают, куда и зачем идут, могут так и остаться не у дел, без удачи в кармане. В любовной сфере Стрельцов могут ожидать некоторые проблемы. Например, неурядицы появятся у тех, кто находится в длительных отношениях. Чтобы этого не случилось, нужно перестать скрывать свои чувства и эмоции от любимого человека.

Козерог

Ночные светила помогут Козерогам на этой неделе избавиться от негативных программ и стать счастливее. Также звезды помогут избежать некоторых проблем на работе и в бизнесе. Людям данного Знака придется много трудиться, но результаты их трудов окупятся в обозримом будущем. Всем Козерогам, которые находятся в отношениях, скорее всего, придется больше времени посвящать второй половинке. Не исключено, что любимому человеку понадобится эмоциональная поддержка. То же самое касается родителей, детей, бабушек и дедушек. Не нужно отказывать им в помощи.

Водолей

Ночные светила помогут Водолеям найти свое предназначение. Всем тем, кто уже знает, ради чего живет, предстоит встретить на своем пути много удачи. Чтобы как можно быстрее решить все свои проблемы, и вырваться вперед в финансовой гонке, Водолеям стоит как можно чаще прибегать к помощи творческого подхода. Креативные решения сейчас могут оказаться самыми эффективными, причем и в любви тоже. Представителям данного Знака удастся наладить существующие отношения или найти новые. Водолеи будут на высоте, ведь звезды на их стороне.

Рыбы

Это идеальное время для решения домашних проблем, уборки, огородных работ. К сожалению, новые проблемы могут появляться с 6 по 12 июня быстрее, чем будут уходить старые, поэтому Рыбам понадобится повышение энергетики и жизненного тонуса. В любовных делах Рыбам стоит успокоиться и настроиться на лучшее. Перед тем. Как пытаться обвинить во всех бедах вторую половинку, нужно остановиться и спокойно поговорить. Возможно, многие проблемы удастся решить на этапе переговоров. Это сэкономит Рыбам энергию, нервы и время.