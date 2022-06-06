Ирина Яровая предложила постоянно мониторить внешние биологические угрозы

13:19 Автор: Никита Вятчанин

В парламенте направят запрос в Правительство России по перспективам создания в стране государственной информационной системы биологической безопасности. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая 6 июня в палате регионов во время заседания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американских биологических лабораторий на территории Украины.

Она подчеркнула, что сейчас в комиссии сделали полный перевод с украинского и с английского языков всех документов, связанных с работой американских биолабораторий на Украине. «Теперь у нас и наших коллег есть возможность ознакомиться с документами на русском языке по всем материалам, которые были собраны Минобороны на территории Украины и находятся сегодня в распоряжении нашей комиссии», — сообщила вице-спикер.

По ее словам, в парламенте считают принципиально важным, чтобы сегодня проводился мониторинг внешних биологических угроз для России. «Они сегодня очень высоки, это подтверждает работа нашей комиссии», — заявила Яровая.

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В связи с этим депутат отметила, что в соответствии с законом в России уже должна была начать действовать государственная информационная система в вопросах обеспечения биологической безопасности. «К сожалению, такая система пока не создана, нормативно-правовых актов, которые определяют порядок ее создания, мы тоже пока не видим», — заявила Ирина Яровая.

Она сообщила, что 6 июня будет сделан парламентский запрос в Правительство России о перспективах создания государственной информационной системы по биологической безопасности, в том числе в плане соотнесения работы этой системы с факторами внешних угроз. «Оперативность создания и запуска этой системы имеют жизненно важное значение», — убеждена вице-спикер.

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