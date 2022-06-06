Киану Ривз и Александра Грант впервые появились на публике после слухов о помолвке

Вадим Карасев

Киану Ривз впервые за долгое время появился на публике со своей возлюбленной Александрой Грант. Пара посетила гала-вечер Музея современного искусства в Лос-Анджелесе. Александра выбрала для светского мероприятия красное платье, хотя ранее чаще предпочитала сдержанные темные оттенки.

Киану и Александра встречаются вот уже четыре года, но свои отношения напоказ не выставляют и являются редкими героями светской хроники, поэтому каждое их появление на публике становится событием.





Киану Ривз и Александра Грант

Сейчас особое внимание к паре было приковано еще и потому, что в апреле появились слухи о помолвке актера и художницы — такой вывод папарацци сделали, заметив 57-летнего Ривза в ювелирном магазине, где он как раз изучал кольца.

На безымянном пальце левой руки 49-летней Александры на гала-вечере было кольцо, но возможности рассмотреть его как следует она не дала. На красной дорожке она позировала, держа клатч Chanel и не показывая руку целиком, так что сложно сделать вывод, идет ли речь об украшении, которое Грант носила до этого, или о новом кольце.





Сами влюбленные слухи о помолвке никак не комментировали. Киану Ривз, который в молодости пережил трагедию в личной жизни, с тех пор отличается скрытностью и предпочитает вести закрытый образ жизни.

Гала-вечер также посетили Ева Лонгория и Кристен Риттер.





Ева ЛонгорияКристен РиттерНадя Бесчетникова