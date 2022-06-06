Команда Xbox все еще не знает точную продолжительность Xbox & Bethesda Showcase
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Команда Xbox все еще не знает точную продолжительность Xbox & Bethesda Showcase

Команда Xbox все еще не знает точную продолжительность Xbox & Bethesda Showcase


После анонса игрового мероприятия Xbox & Bethesda Showcase, появилась информация, что оно будет продолжительностью в 90 минут. Эта информация основывалась на том, что при добавлении в Outlook события Xbox & Bethesda Game Showcase с его официальной страницы на сайте Xbox, под него резервируется 90 минут времени.

Позже Microsoft сообщила, что 90 минут — это заглушка, и на данный момент она точно не знает, сколько продлится шоу. Сейчас до начала шоу остается меньше недели, но у команды Xbox все еще нет точной информации о продолжительности мероприятия. Один из игроков в Twitter спросил у Аарона Гринберга, главы маркетинга Xbox, про продолжительность шоу. Сотрудник Xbox ответил, что «точное время еще не определено».


Напомним, что 90 минут — обычная продолжительность для подобных летних презентаций Xbox. Само шоу состоится уже 12 июня.

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По материалам: newxboxone

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