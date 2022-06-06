Ксении Собчак все спускают с рук

Ведущая и журналистка Ксения Собчак может позволить себе все. Телеведущая, ставшая известной после шоу «Дом-2», теперь позиционирует себя как бесстрашная журналистка, не боящаяся бросаться в гущу событий и провоцировать публику. При этом ей сходят с рук даже самые смелые ее эксперименты. Чего стоит одно только интервью с маньяком, которое могло бы стать закатом карьеры для любого другого представителя СМИ. Каким секретом владеет Ксения, что позволяет ей постоянно быть на вершине скандального рейтинга, только добавляющего ей популярности?Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Психолог Марина Гладышева считает, что дочь первого мэра Санкт-Петербурга умело манипулирует «желанием самореализации. Собчак представляет собой самую смелую версию нас самих». «Колкие вопросы, разоблачения, неуместные откровения — это все очень цепляет. Нам интересно смотреть, как она любого, даже самого важного персонажа может поставить на место. Ее аудитория — самодостаточные мыслящие женщины, которым палец в рот не клади. Мы видим, как Собчак везде лезет, ей все удается, а промахи сходят с рук. И мы этим восхищаемся, потому что сами так не смогли», — поделилась экспертным мнением Гладышева с «Комсомольской правдой».