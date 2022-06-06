Лекарство от диабета вызывает значительную потерю веса у людей с ожирением
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Лекарство от диабета вызывает значительную потерю веса у людей с ожирением

Лекарство от диабета вызывает значительную потерю веса у людей с ожирением

Еженедельный прием лекарства от диабета, согласно новому исследованию, приводит к значительной потере веса у людей с ожирением, что, по мнению специалистов, поднимет лечение ожирения на принципиально новый уровень. Результаты исследования были представлены на 82-й конференции Американской диабетической ассоциации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в Европе от ожирения умирает 1,2 миллиона человек. Усилия по борьбе с ожирением долгое время были сосредоточены на диете и физических упражнениях, но многие люди, которые теряют вес благодаря этим мерам, со временем снова набирают его.

В новом исследовании диета и физические нагрузки сочетались с приемом тирзепатида — препарата, который используется для контроля уровня сахара в крови при диабете второго типа. 2539 участников с избыточным весом или ожирением случайным образом разделили на четыре группы. В течение 72 недель одна из групп принимала плацебо, а другие — тирзепатид в дозировке 5 мг, 10 мг или 15 мг. Всем участникам также давали регулярные консультации по образу жизни, чтобы помочь им придерживаться низкокалорийной диеты. Физические упражения занимали не менее 150 минут в неделю. В среднем участники имели массу тела 104,8 кг, при этом 94,5 % считались страдающими ожирением. Ни у кого из них не было диабета.

По прошествии 72 недель исследователи оценили результаты. График приема препаратов соблюдали 82 % участников. Среди них те, кто получал 5 мг тирзепатида каждую неделю, потеряли в среднем 16,1 кг, те, кто принимал 10 мг, потеряли в среднем 22,2 кг, а те, кто принимал 15 мг, снизили свой вес в среднем на 23,6 кг. В группе, получавшей плацебо, потеря веса составила в среднем 2,4 кг. Авторы исследования добавляют, что среди тех, кому была назначена самая высокая доза тирзепатида, 91 % участников потеряли 5 % своей массы тела или более по сравнению с 35 % среди участников, получавших плацебо. Снизить свою массу на 20 % или более смогли 57 % из тех, кому была назначена самая высокая доза, и 3 % из тех, кто получил плацебо.

«Мы должны лечить ожирение так же, как мы лечим любое хроническое заболевание — с помощью эффективных и безопасных подходов, нацеленных на основные механизмы заболевания, и эти результаты подчеркивают, что тирзепатид может делать именно это», — говорит ведущий автор исследования Аня Ястребофф (Ania Jastreboff) из Йельского университета.

Статью с результатами исследования опубликовал New England Medical journal.

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По материалам: polit.ru

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