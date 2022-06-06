Люди высокого роста реже страдают от болезней сердца

Вадим Карасев

По данным крупнейшего в мире исследования связи роста и болезней, у более высоких людей повышен риск периферической невропатии, а также инфекций кожи и костей, но ниже риск сердечных заболеваний, повышенного кровяного давления и высокого уровня холестерина.

Рост коррелирует с вероятностью появления множества распространенных заболеваний, от болезней сердца до рака. Но ученые продолжают попытки определить, является ли высокий или низкий рост непосредственно фактором риска или же в действительности виноваты факторы, влияющие на рост, такие как питание и социально-экономический статус. Учесть эти факторы было призвано исследование, охватившее 250 тысяч человек, участников программы VA Million Veteran Program. Оно было проведено под руководством Шридхарана Рагхавана (Sridharan Raghavan) из регионального медицинского центра штата Вирджиния в Скалистых горах. В исследовании рассматривалось более тысячи состояний и признаков, что сделало его крупнейшим исследованием связи роста и болезней на сегодняшний день. Авторы отдельно рассматривали связи между различными заболеваниями и фактическим ростом человека, а также связи с прогнозируемым ростом, основанным на генетических характеристиках человека.

Результаты подтвердили выводы предшествующих менее масштабных исследований о том, что высокий рост связан с более высоким риском фибрилляции предсердий и варикозного расширения вен, а также с более низким риском ишемической болезни сердца, высокого кровяного давления и высокого уровня холестерина. Исследователи также обнаружили новые связи между ростом и более высоким риском периферической невропатии, вызванной повреждением нервов на конечностях, а также кожными и костными инфекциями. Авторы работы полагают, что рост может оказаться ранее непризнанным фактором риска нескольких распространенных заболеваний. Тем не менее они предупреждают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы прояснить некоторые выводы, и будущая работа должна основываться на данных о жителях разных стран.

Работа опубликована в журнале PLOS Genetics.