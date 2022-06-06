Lost Ruins выйдет на приставках Xbox уже завтра — 6 июня
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Lost Ruins выйдет на приставках Xbox уже завтра — 6 июня

Lost Ruins выйдет на приставках Xbox уже завтра — 6 июня


Создатели проекта Lost Ruins неожиданно сообщили, что их проект выходит на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch уже завтра — 6 июня. Игра будет доступна для покупки по цене в $19,99.

Lost Ruins вышла в Steam еще в мае 2021 года. Там проект уже успел собрать больше 2800 отзывов, имея «Очень положительную» общую оценку. Сама игра представляет собой 2D сайд-скроллер в жанре экшена с элементами выживания. В проекте предстоит играть за девочку, которая потеряла память и оказалась в незнакомом странном месте.

Ниже можно посмотреть геймплей Lost Ruins в трейлере, который публиковали к релизу в Steam.


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По материалам: newxboxone

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