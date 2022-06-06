Максим Галкин заявил, что не уедет из Израиля
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Максим Галкин заявил, что не уедет из Израиля

Максим Галкин заявил, что не уедет из Израиля
Артист Максим Галкин сделал громкое заявление на своем концерте. Муж певицы Аллы Пугачевой, пародист Максим Галкин начал концертную деятельность в Израиле. В микроблоге Максим Галкин показал, как проходят его выступления. Израильтяне с удовольствием пользуются тем, что Максим Галкин сейчас находится в этой стране, и раскупают билеты на его концерты.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Принимают Максима Галкина так тепло, что после выступления в Беэр-Шева пародист растрогался и сделал неожиданное заявление. Муж Аллы Пугачевой фактически намекнул, что не намерен возвращаться в Россию. «Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам большое за такую зрительскую верность. Счастья вам, здоровья, мира обязательно. Я еще приеду. Хотя, чего? Можно уже и не уезжать», — сказал со сцены Максим Галкин. Между тем, сама Алла Пугачева не раз заявляла, что обязательно вернется в Россию. Причем, в обозримом будущем – к началу учебного года, ведь Гарри и Лиза должны пойти в школу первого сентября.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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