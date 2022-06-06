Мама Тимати рассказала о приемных детях
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Мама Тимати рассказала о приемных детях

Мама Тимати рассказала о приемных детях
Мать рэпера Тимати решилась на откровения. Симона Юнусова — одна из самых известных бабушек России. Мама Тимати принимает активное участие в воспитании его старшей дочери Алисы. Да и с внуком Ратмиром от Анастасии Решетовой тоже проводит немало времени. Мама Тимати — активный пользователь соцсетей. Симона Яковлевна ведет личную страничку, где делится с поклонниками фотографиями и рассказывает об успехах своих сыновей и внуков. А еще женщина время от времени отвечает на вопросы подписчиков. Вчера Симона Юнусова в очередной раз решила пообщаться с поклонниками. Один из них спросил, как бы она отнеслась к тому, что у сына появился приемный ребенок. На это мама Тимати призналась: постаралась бы сделать все, что в ее силах, чтобы малыш не почувствовал разницы, сравнивая отношение к себе и родным детям. «Интересный вопрос! Если бы это был ребенок от любимой женщины, то я бы очень постаралась, чтобы он не чувствовал разницы», — заявила Симона Яковлевна.
Тимати - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Кстати, сама мама Тимати души не чает во внуках, особенно в старшей Алисе, которую ему родила рэперу модель Алена Шишкова. Юнусова не раз признавалась, что больше привязана к Алисе, чем к Ратмиру. «Любовь, конечно, разная», — заявила Симона Яковлевна в ответ на вопрос подписчиков о том, одинаково ли любит своих внуков и зависит ли эта любовь от отношения к невесткам. Напомним, что, по слухам, звездная родительница особенно нежно относится к Алене, а позже вошедшую в семью Анастасию Решетову откровенно недолюбливает. Женщина, конечно, всячески это опровергает, говоря, что принимает любой выбор сына. Кстати, сейчас Тимати встречается с длинноногой моделью Валентиной Ивановой, которую называют точной копией Ирины Шейк.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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