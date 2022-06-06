Манижа ответила на обвинения в эмиграции и предательстве: "Я оставалась и остаюсь в России"

Вадим Карасев

Певица Манижа ответила на критику в свой адрес из-за ее предстоящего выступления на фестивале Stereoleto в Санкт-Петербурге. Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ негативно оценили планы артистки продолжить зарабатывать в России после того, как она осудила специальную военную операцию. В данных публикациях авторы также обращали внимание на то, что на выступление в России певица прилетит из Парижа, намекая на эмиграцию артистки.

Например, публицист Михаил Шахназаров так высказался о приезде певицы:

Что-то больше похоже на "ген осторожности": страну ненавидим, но не уедем, потому что денег больше нигде не заработаем. Противно от таких артистов-лицемеров,

— написал он в своем телеграм-канале.

О том, что Манижа находилась в столице Франции, стало известно из ее недавнего интервью "Коммерсанту", но сама певица теперь заявила, что ее "слова откровенно вырвали из контекста и переврали", ведь в самом интервью она уточняла, что поездка была связана с семейными обстоятельствами — в аварию попала ее сестра.

Вчера меня начали снова называть "предателем", требовать отменить мои выступления и выслать из страны, как и год назад во время "Евровидения". А мои соцсети снова превратились в полигон для гнева и ненависти. <...> Я не могу не высказаться об очередных подменах и фейках, из-за которых началась очередная травля меня в интернете, и к этой травле, на мое удивление, подключились некоторые публичные люди. "Неравнодушных" призывают писать заявления в МВД, чтобы привлечь меня к ответственности непонятно за что,

— констатировала певица.





Манижа

Манижа отметила, что остается в России и занимается многими благотворительными проектами, перечисляя в фонды деньги от своих выступлений.

Насколько я еще помню Конституцию РФ, россияне обладают правом на свободу перемещения. <...> Все это время я оставалась и остаюсь в России, где продолжает работу фонд Silsila, который оказывает помощь людям в сложной жизненной ситуации. Основная часть денег, что я зарабатываю сейчас, направляется в фонд. Он в первую очередь помогает людям, которые подверглись насилию, и беженцам, которых сейчас на территории Российской Федерации свыше 1 млн человек,

— отметила Манижа.

В своем посте в инстаграме* она также рассказала о своем сотрудничестве с другими благотворительными фондами, в том числе "Ночлежкой" и "Подари жизнь", и пригласила своих критиков поучаствовать в акциях фондов вместе с ней, чтобы "быть полезными". Манижа добавила, что и значительную часть выручки с сольного концерта в Москве 8 июля она также планирует отправить на помощь беженцам и детям, "неважно, откуда они прибыли".

Тему военной спецоперации на Украине в своем новом сообщении Манижа обошла и не стала делать новых заявлений о действиях властей РФ, заявив лишь, что ее "песни продолжат говорить о мире и добре в любых обстоятельствах".

Манижа родилась в Таджикистане, но в возрасте трех лет вместе с семьей переехала в Москву, так как на ее родине началась гражданская война.

В прошлом году Манижа представляла Россию на конкурсе "Евровидение" с песней Russian Woman ("Русская женщина"), которую многие сочли русофобской и также раскритиковали тогда певицу. Песню даже проверял Следственный комитет.

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Надя Бесчетникова