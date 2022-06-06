Мария Шукшина высказалась о выступлениях Макса Барских в России

Актриса Мария Шукшина стала рьяной патриоткой. Актриса в последнее время проявляет небывалый патриотизм. Мария открыто высказывается о покинувших страну знаменитостях. Звезду злят все, кто отворачивается от родины и негативно высказывается в ее адрес. Барских в числе тех украинских звезд, кто весьма резко высказывался о ситуации в стране, а также о жителях РФ. Он сказал что никогда не выступит перед россиянами. С такими громкими заявлениями 32-летний певец отвернулся от поклонников, проживающих в России. Кроме того, он запретил прослушивание своих песен, но в конце мая его треки были разблокированы на электронных площадках. Однако вокалист тут же заявил, что не имеет к этому никакого отношения, а его команда работает над тем, чтобы композиции были удалены. А недавно в Санкт-Петербурге появились афиши о выступлении Барских... 26 августа.Мария Шукшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Не слишком ли много «больших патриотов» для одного Питера?» — негодовала Мария Шукшина в Telegram-канале. Вскоре оказалось, что артист не имеет отношения к концерту «Музыка без политики». Видимо, таким образом кто-то пытался вызвать у публики очередную волну хейта. Раскритиковала актриса и новость о предстоящем выступлении в северной столицы Манижи. Певица из Таджикистана не раз говорила, что хоть и не поддерживает политику РФ, покинуть ее навсегда не готова. Судя по всему, не готова исполнительница и прощаться с гонорарами, которые получает за свои перфомансы перед российским зрителем. Так, совсем скоро она исполнит свои хиты на фестивале «Стереолето» «Уже не первый день мне пишут об этом фестивале. Что-то больно много предателей соберутся в одном месте попеть, поплясать, повеселиться. Питеру оно надо?» — возмущена Шукшина. Напомним, не так давно она набросилась на сбежавших из России артистов. Звезда сравнила их с «рептилиями от заводчика».