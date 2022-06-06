Матвиенко: Творчество Пушкина объединяет людей разных возрастов

10:41 Автор: Виктория Карташева

Богатое творческое наследие Александра Сергеевича Пушкина объединяет людей разных возрастов и вероисповеданий, его произведения переводят на десятки языков мира. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя коллектив Всероссийского музея А.С. Пушкина и директора музея Сергея Некрасова с Пушкинским днем, передает «Сенат.Информ».

Пушкинский день России отмечается в соответ­ствии с указом президента от 21 мая 1997 года «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». В СССР в этот день отмечали Пушкинский праздник поэзии. В 1997 году праздник получил государственный статус.

«Великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина по праву можно назвать не только основателем русского литературного языка, но и одним из основоположников нашей национальной культуры», — отметила Матвиенко.





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По словам сенатора, богатое творческое наследие Пушкина объединяет людей разных возрастов и вероисповеданий и переводится на десятки языков мира. При этом каждое поколение по-своему прочитывает его произведения, обнаруживая детали, отвечающие требованиям эпохи, добавила она. «Мы вновь и вновь обращаемся к его произведениям, понимая, как много мудрости в них еще не познано», — заключила Матвиенко.

В этот же день отмечается День русского языка. Как отмечал ранее глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, русский язык нуждается в такой же защите, как и национальный суверенитет.

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