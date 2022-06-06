Многодетным семьям с ипотекой хотят расширить права на господдержку
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Многодетным семьям с ипотекой хотят расширить права на господдержку

Многодетным семьям с ипотекой хотят расширить права на господдержку

00:54  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 93426-8



На погашение ипотеки многодетным могут разрешить направлять государственные выплаты и в том случае, если собственниками жилья будут не только родители, но и их дети. Такой законопроект группы сенаторов планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию во втором чтении.

На данный момент семьи, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок могут получить от государства 450 тысяч рублей и направить эти деньги на погашение ипотеки. За время действия этой программы с конца сентября 2019 года по настоящее время господдержка была оказана более 320 тысячам семей на сумму более 140 млрд рублей, более 15 тысяч семей за счет полученной поддержки полностью погасили задолженность по кредитам, сообщал соавтор инициативы, сенатор Владимир Городецкий. Однако, потратить эти деньги на ипотеку можно только если недвижимость станет собственностью матери или отца либо их общей собственностью.

«Реализация данной меры поддержки невозможна, если приобретаемое жилое помещение поступает в собственность не только супругов, но и детей», — обратил внимание Городецкий. В то же время  выделение долей детям в приобретаемом объекте недвижимости является обязательным в случаях, когда для покупки жилья и гашения ипотечного кредита применяется маткапитал. «Такие семьи практически не могут получить гарантированные им в рамках программы 450 тысяч рублей», — отметил сенатор.


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В связи с этим, законом предлагается разрешить  направлять эту выплату на полное или частичное погашение ипотеки при условии, что в результате жилое помещение станет собственностью не только многодетных родителей, но и их детей. Внесение таких изменений обеспечит равный доступ всех многодетных семей к предоставляемым государством мерам эффективной поддержки, заключил парламентарий.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#семья #ипотека #маткапитал

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По материалам: pnp.ru

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