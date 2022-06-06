Obsidian готовит показ своих новых игр на Xbox & Bethesda Showcase
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Obsidian готовит показ своих новых игр на Xbox & Bethesda Showcase

Obsidian готовит показ своих новых игр на Xbox & Bethesda Showcase


Студия Obsidian является одной из самых крупных в Xbox Game Studios прямо сейчас. Команда работает над тремя анонсированными проектами: Avowed, The Outer Worlds 2 и Grounded. Кроме того, в разработке находится, как минимум, одна игра, которая пока не была представлена — Project Pentiment (она же Project Missouri).

Без сомнения, Obsidian будет одной из студий, которая что-то покажет на Xbox & Bethesda Showcase. И разработчики уже тизерят свой анонс. Ханна Кеннеди, концепт-художник Obsidian, ранее работавшая над The ​​Outer Worlds, написала в Twitter: «Чувак… это будет очень круто, когда я наконец-то смогу поделиться тем, над чем я работала последние 2 года». Над чем она работает в данный момент — неизвестно.


Свое сообщение Кеннеди опубликовала после новостей прошлой недели, когда известный геймдизайнер Obsidian Джош Сойер тоже тизерил возможное появление студии на Xbox & Bethesda Showcase.

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По материалам: newxboxone

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