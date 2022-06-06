Ольга Бузова потратила сумасшедшие деньги на свое шоу

Ведущая и певица Ольга Бузова перешагнула через свой страх на концерте. В Крокус Сити Холле прошел концерт Ольги Бузовой. Артистка удивила публику фееричным шоу со световыми эффектами, зажигательными танцами и яркими неожиданными костюмами. Певица выходила на сцену в образе танцовщицы кабаре, в образе «Скорпиона», дивы в «голом» платье и латексном костюме. Оценить выступление артистки, к которому она готовилась два года, пришли семь тысяч зрителей. «Это шоу мирового уровня», — похвалил коллегу Филипп Киркоров. Как выяснилось, на подготовку к концерту Ольга потратила около 100 миллионов рублей. При этом звезде не раз пришлось заглянуть собственному страху в глаза. Так, по сценарию выступления Бузовой нужно было парить без страховки над сценой. К костюму знаменитости были прикреплены специальные тросы. Оказалось, для Ольги этот полет стал настоящим испытанием.Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я очень, очень боюсь высоты. Но благодаря вам я переборола эти страхи. Вы моя сила, вы моя опора, вы моя поддержка. И я хочу вам кое-что сказать: никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!», — призналась она потом зрителям. Стоит отметить, что поддержать артистку на выступлении пришли члены ее семьи, в том числе и сестра Анна, с которой у Ольги в последнее время отношения складываются не слишком хорошо. Но все обиды остались в прошлом. «Это жесть вообще. Мы тут все стоим трясемся. Не знаем, что делать, за Ольгу переживаем — как она выйдет. Ущипните меня. Я не верю, что это возможно. Я ни разу не видела такой красоты. Это не просто концерт. Это такое шоу, эстетический оргазм. Как же я горжусь! Так все стильно, вкусно, красиво», — похвалила Анна Бузова старшую сестру.