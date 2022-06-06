Ольга Кабо подала на бывшего мужа в суд за проданное совместное имущество

Актриса Ольга Кабо пытается взыскать через суд 26 миллионов рублей с бывшего мужа Николая Разгуляева. Звезда театра и кино Ольга Кабо некоторое время назад развелась с мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым. К моменту расторжения брака супруг актрисы оказался банкротом, он задолжал кредиторам порядка 400 миллионов рублей. В счет погашения долгов было распродано некоторое имущество, в том числе и приобретенное на деньги Ольги Кабо. Заимодавцы требовали продать квартиру, которая была куплена полностью на средства Ольги Кабо, звезда смогла доказать это обстоятельство в суде и отстоять московскую недвижимость. Теперь же Ольга Кабо решила потребовать компенсацию с мужа за проданное имущество. В середине мая актриса обратилась в суд с иском.Ольга Кабо и Николай Разгуляев - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Это иск об определении доли и порядка выплаты компенсации за реализацию совместно нажитого имущества, — цитирует «СтарХит» представителя пресс-службы суда. — В ответчиках — ее бывший муж Николай Разгуляев, финансовый управляющий, а также Александр Львович Раппопорт, кому и было все продано. Ольга требует вернуть 50% средств за сбытые акции, жилплощади, автомобиль — в общей сумме на 26 052 267 рублей. Беседа между представителями сторон назначена на 20 июня».