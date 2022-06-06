Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста
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Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста

Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста
Певица и ведущая Ольга Орлова в прошлом году вышла замуж за бизнесмена, а нынче погуляла на свадьбе его дочери. Ольга Орлова осенью прошлого года стала женой бизнесмена Валерия, роман с которым она скрывала на протяжении двух лет. Свадьба певицы была очень скромной по меркам российского шоу-бизнеса. Зато на торжество в честь бракосочетания своей дочери Валерий не пожалел денег.
Падчерица Ольги Орловой - Яна Накануне Орлова гуляла на свадьбе Яны, взрослой дочери нового мужа. Праздник прошел в одном из столичных ресторанов, куда было приглашено больше 50 гостей. Зятем Валерия стал один из игроков московского хоккейного клуба «Спартак» Александр Брынцев.
Муж Ольги Орловой с дочерью Ольга на протяжении всего торжества поддерживала свою падчерицу, которая заметно волновалась в день свадьбы. Она выбрала для «дня икс» очень эффектный наряд с открытыми плечами и глубоким декольте. Интересно, что Орлова на банкет тоже пришла в светлом платье, но не нарушила этим правила этикета. Дело в  том, что невеста сама установила такой дресскод для гостей.
Ольга Орлова на свадьбе падчерицы «Вместо тысячи слов», — написала Ольга, показав трогательные кадры торжества.
Яна и Александр Брынцев Стоит отметить, что Ольге удалось не только стать образцовой мачехой, но и наладить отношения нового мужа с её сыном. 21-летний Артем мог бы плохо отнестись к появлению в доме нового мужчины. Однако Орлова позаботилась о том, чтобы сын быстро подружился с отчимом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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