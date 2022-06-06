Песков: Признать «Ельцин Центр» иноагентом может только Минюст
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Песков: Признать «Ельцин Центр» иноагентом может только Минюст

Песков: Признать «Ельцин Центр» иноагентом может только Минюст

15:44  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



Признание екатеринбургского «Ельцин Центра» иноагентом может быть проведено только по критериям, закрепленным в законе, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее режиссер Никита Михалков в авторской программе «Бесогон ТВ» предложил придать организации соответствующий статус.

Представитель Кремля отметил, что некоторые, эпизоды, связанные с работой центра, вызывали общественный резонанс. «А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — указал Песков, добавив, что «есть в законе определенные критерии иноагента и собственно наш Минюст как раз руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе».

В конце апреля на рассмотрение Госдумы был внесен новый законопроект об иностранных агентах. Документом, в частности, предлагается зафиксировать, что в реестр иноагентов могут попасть как российские, так и иностранные юрлица, общественные объединения, а также физлица вне зависимости от их гражданства или его отсутствия. При этом под поддержкой иностранных источников понимается предоставление денег или имущества, а также оказание организационно-методической, научно-технической и других видов помощи.

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#иноагенты

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По материалам: pnp.ru

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