Певица Кети Топурия призналась в любви мужу-имениннику

Певица Кети Топурия показала редкое фото с мужем-дипломатом Львом Деньговым, сопроводив его трогательным поздравлением. Вокалистка группы «А’Студио», Кети Топурия является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и может похвастаться большим количеством хитов. Артистка не скрывает, что долгое время не могла найти свою любовь. После развода с Львом Гейхманом она крутила роман с рэпером Гуфом, но он ей изменил. Однако около трех лет назад звезда влюбилась в дипломата Льва Деньгова. Топурия вышла замуж, когда уже носила под сердцем ребенка. Теперь влюбленные растят сына Адама. Также у нее есть дочка Оливия от первого брака, а у ее избранника — дочка и сын. В последнее время артистка много гастролировала, поэтому теперь проводит время с семьей. Так, 6 июня Кети запечатлелась с мужем на фоне природы. Она предстала в пудровом костюме в объятиях возлюбленного. Они оделись в одной гамме.Кети Топурия и Лев Деньгов «С днем рождения моя любовь, моя сила, моя слабость, мое — все! Люблю тебя безумно», — написала Топурия. Поклонники восхитились парой. Многие осыпали их комплиментами. «Какие вы красивые. Смотрю и кайфую», «Как гармонично смотритесь вместе», «Роскошная пара», «Ох, как вы нашли друг друга! Отличная пара вышла», — прокомментировали пост подписчики.