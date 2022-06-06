Подольская с Пресняковым отмечают сегодня двойной праздник
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подольская с Пресняковым отмечают сегодня двойной праздник

Подольская с Пресняковым отмечают сегодня двойной праздник
Певица Наталья Подольская трогательно поздравила своего первенца с днем рождения, а также намекнула на второй праздник в их семье. Наталья Подольская официально вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году. И только через 5 лет у пары родился первенец Артемий. Звезда рассказывала, что он был вымоленным ребенком для них. В какой-то момент знаменитости даже стали переживать, что не могут иметь детей и в буквальном смысле просили его у Бога. Сейчас у пары уже двое сыновей – в октябре 2020 года у них появился еще сыночек Ванечка. Артисты мечтают и о третьем, хотят девочку. Ну а пока пара радуется тому, что есть. 5 июня Подольская и Пресняков отмечают день рождения Артемия. Наталья трогательно обратилась к сыну в день его семилетия.
Артемий Пресняков «Сегодня ровно 7 лет назад моя жизнь разделилась на до и после! Родился наш первый сын — Тема. В этот день я узнала, что такое самая настоящая и всепоглощающая любовь. Будь счастлив и здоров, наш вечный энерджайзер! Наш любимый хулиган, пусть у тебя все будет не просто нормально, а просто обалденно! Любим тебя!» — написала в своем телеграме Наталья Подольская. «P.S. А кто знает какой ещё праздник сегодня в нашей семье ?»- поинтересовалась у поклонников артистка, намекая на 12-годовщину свадьбы с Пресняковым.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков «День Свадьбы, поздравляю. 🎹», «С Днем рождения Темочки!!!🎂☀️🌹 Бесконечного счастья вашему Ангелочку! ❤️❤️ И с Днем рождения Семьи, с Днем Свадьбы!!! Теплые приветы из Беларуси, очень вас любим 💞🙌🌏🌹🌹🌹», «День свадьбы!🥂🥂🍾 Горько!!!», откликнулись поклонники.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Фэн-шуй для начинающих: как превратить свой дом в место счастья и гармонии
Фэн-шуй для начинающих: как превратить свой дом в место счастья и
Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase
Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda
Lost Ruins выйдет на приставках Xbox уже завтра — 6 июня
Lost Ruins выйдет на приставках Xbox уже завтра — 6 июня
Подольская с Пресняковым отмечают сегодня двойной праздник
Подольская с Пресняковым отмечают сегодня двойной праздник
Специалист раскрыл секрет успеха Ольги Бузовой
Специалист раскрыл секрет успеха Ольги Бузовой
Мария Шукшина высказалась о выступлениях Макса Барских в России
Мария Шукшина высказалась о выступлениях Макса Барских в России
Татьяна Лазарева призналась, что ее детям было тяжело после переезда
Татьяна Лазарева призналась, что ее детям было тяжело после переезда
Регина Тодоренко хочет родить в ванне
Регина Тодоренко хочет родить в ванне
Надежда Бабкина показала, как провела выходные в загородном особняке с внуком
Надежда Бабкина показала, как провела выходные в загородном особняке
4 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 30 мая — 5 июня
4 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 30 мая — 5
Достижения GoldenEye 007 стали доступны на сайте Xbox, анонс можно ждать 12 июня
Достижения GoldenEye 007 стали доступны на сайте Xbox, анонс можно
Мария Шукшина высказалась об ЛГБТ и Маниже
Мария Шукшина высказалась об ЛГБТ и Маниже

Топ на сегодня

Настя Ивлеева сможет завести отношения только с банкоматом, заявил Соболев
Настя Ивлеева сможет завести отношения только с банкоматом, заявил
Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм
Леонид Агутин сообщил, что перешел на подножный корм
Игры для Game Pass, которые ждут журналисты на Xbox & Bethesda Showcase
Игры для Game Pass, которые ждут журналисты на Xbox & Bethesda
Июньская презентация Xbox & Bethesda: где и во сколько смотреть
Июньская презентация Xbox & Bethesda: где и во сколько смотреть
Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь фейком
Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь

Еще по теме

Наталья Подольская показала милые кадры с мужем – именинником и их сыновьями
Подольская и Пресняков впервые показали своего сына
Наталья Подольская хочет, чтобы сын стал музыкантом
Владимир Пресняков подарил жене «Лексус» на день рождения