Подольская с Пресняковым отмечают сегодня двойной праздник

Певица Наталья Подольская трогательно поздравила своего первенца с днем рождения, а также намекнула на второй праздник в их семье. Наталья Подольская официально вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году. И только через 5 лет у пары родился первенец Артемий. Звезда рассказывала, что он был вымоленным ребенком для них. В какой-то момент знаменитости даже стали переживать, что не могут иметь детей и в буквальном смысле просили его у Бога. Сейчас у пары уже двое сыновей – в октябре 2020 года у них появился еще сыночек Ванечка. Артисты мечтают и о третьем, хотят девочку. Ну а пока пара радуется тому, что есть. 5 июня Подольская и Пресняков отмечают день рождения Артемия. Наталья трогательно обратилась к сыну в день его семилетия.Артемий Пресняков «Сегодня ровно 7 лет назад моя жизнь разделилась на до и после! Родился наш первый сын — Тема. В этот день я узнала, что такое самая настоящая и всепоглощающая любовь. Будь счастлив и здоров, наш вечный энерджайзер! Наш любимый хулиган, пусть у тебя все будет не просто нормально, а просто обалденно! Любим тебя!» — написала в своем телеграме Наталья Подольская. «P.S. А кто знает какой ещё праздник сегодня в нашей семье ?»- поинтересовалась у поклонников артистка, намекая на 12-годовщину свадьбы с Пресняковым.Наталья Подольская и Владимир Пресняков «День Свадьбы, поздравляю. 🎹», «С Днем рождения Темочки!!!🎂☀️🌹 Бесконечного счастья вашему Ангелочку! ❤️❤️ И с Днем рождения Семьи, с Днем Свадьбы!!! Теплые приветы из Беларуси, очень вас любим 💞🙌🌏🌹🌹🌹», «День свадьбы!🥂🥂🍾 Горько!!!», откликнулись поклонники.