Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase
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Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase

Появление ARK 2 подтверждено на Xbox & Bethesdas Showcase


Есть игры, в появлении которых на игровом мероприятии Xbox & Bethesda Showcase мало кто сомневался. Одна из таких игр — ARK 2, еще пару недель назад игроки уже обнаружили явный намек, что проект появится в некотором виде на игровом мероприятии Xbox. Напомним, что создается ARK 2 эксклюзивно для Xbox Series X | S и PC.

Теперь есть официальное подтверждение, что ARK 2 будет на Xbox & Bethesda Showcase. Официальный аккаунт ARK 2 во Франции опубликовал сообщение: «Увидимся 12 июня с эксклюзивным контентом по ARK 2», сопроводив публикацию изображением, которое можно видеть ниже.


Напомним, что ARK 2 анонсировали в 2020 году, после этого про проект не было практически никакой информации.

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По материалам: newxboxone

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