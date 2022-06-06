Прохор Шаляпин борется с ревностью кота новой пассии
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Прохор Шаляпин борется с ревностью кота новой пассии

Прохор Шаляпин борется с ревностью кота новой пассии
Певец Прохор Шаляпин рассказал о ревнивце новой девушке. Артист в «Телеграме» рассказал о конкуренте, который появился в его постели с новой любовью — моделью и телеведущей Ольгой Сан. «Олин кот Ларс совсем не рад моему присутствию у нее дома и буквально выживает меня со своей законной территории. Царапается, шипит, кусается. Ревнует свою хозяйку ко мне однозначно. Комедия», написал Прохор Шаляпин.
Прохор Шаляпин с новой любовницей Напомним, что Прохор Шаляпин не так давно повстречал свою новую любовь — Ольгу Сан. Они встретились в переходе метро и поняли после короткого общения, что их многое связывает. Заметим, что Прохор Шаляпин поддерживает отношения и с родителями своей бывшей жены Татьяны Дэвис. Он регулярно звонит им в Северную Америку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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