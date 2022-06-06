Шахназаров усомнился, что Филипп Киркоров соответствует своему званию

Певец Филипп Киркоров то и дело попадает в скандалы. После своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце Филипп Киркоров попал в скандал. Номер, где поп-король взобрался на поваленный на сцену крест, переполошил многих. После этого выступление Филиппа Бедросовича отметили в Пятигорске – против выступили местные жители. Публицист Михаил Шахназаров согласен с их мнением и решением. Кроме того, он отметил, что до поп-короля Киркоров явно не дотягивает.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Ползает в 55 лет лет с отдышкой по кресту под фанеру, а потом удивляется, что ему «напихивают». Король поп-сцены?! Вы мне вот это предлагаете слушать, вы серьезно что ли?» — возмутился Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац». Напомним, ранее Михаил Шахназаров рассказал о том, что за Максима Галкина Филипп Киркоров заступился вовсе не из-за добрых побуждений.