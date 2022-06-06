Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика

Как это легче всего сделать?

Как бороться с назойливыми советчиками?

1. Спрашивайте.

2. Возьмите на вооружение.

3. Шутите.

4. Говорите прямо.

5. Найдите другую тему.

Существует множество людей, которые не могут жить спокойно, чтоб не сунуть свой любопытный нос в чужие дела. Если вы злитесь всякий раз, когда пересекаетесь с такими наглыми советчиками, то обратите внимание на эти рекомендации, дабы избавиться от посторонней навязчивости Прежде всего, давайте попытаемся выяснить: откуда берется эта болезненная страсть – лезть в чужую жизнь? Когда жизнь человека пуста и неинтересна, когда он не чувствует себя хозяином собственной жизни, у него появляется потребность компенсировать ощущение собственной неудачливости.Да конечно найти того, кому еще хуже! Счастливому человеку не надо навешивать ярлыки неудачника на кого-то другого. Он самодостаточен, ему хватает того, что он удачлив. А вот тому, кто в собственной жизни ощущает себя несостоявшимся, важно возвыситься, собирая информацию о том, как же конкретно несчастен ближний. Следующий шаг – раздача советов, о которых вы и не просите! Таким образом, назойливый советчик ощущает собственную важность и нужность. Обратите внимание: такие люди никогда не дают рекомендаций, они предлагают вам готовый рецепт: «Остриги волосы, так ты выглядишь старой», «Перестань закармливать своего ребенка конфетами», «Скажи мужу, что ты не домработница», «Пользуйся только этой косметикой».Такие люди часто вызывают у нас раздражение и гнев. Однако поссорившись, накричав на него, вы добьетесь только одного: на вас смертельно обидятся. И будут рассказывать всем вокруг, какая вы неблагодарная. Если вам абсолютно все равно, какие слухи он о вас распространяет, то можете спокойно сказать в ответ на его слова: «Это не ваше дело, я у вас совета не спрашивала». Если же это – близкий человек, с которым вы не хотите портить отношения, воспользуйтесь такими рекомендациями:Точнее, задайте несколько вопросов: «Почему ты заводишь об этом разговор?», «Ты действительно считаешь, что твой совет мне поможет?», «А ты не думал о том, что твоя рекомендация мне не подойдет, ведь я – совсем другой человек?».Без разницы, с какой целью человек раздает вам советы. Вполне вероятно, что в его высказываниях содержится здравый смысл. После очередного совета ответьте ему примерно так: «Конечно, я подумаю о твоих словах и приму их к сведению».Вы сможете избавиться от раздражения, если вовремя пошутите. К тому же, ваш собеседник не обидится на вас. Но есть одно условие: советчик должен обладать чувством юмора.Откровенность более эффективна, чем всякие премудрые психологические техники. Смело скажите: «Прости, но мне это не подойдет». Если вы произнесете эту фразу несколько раз, непрошеный советчик, скорее всего, потеряет азарт и перестанет надоедать вам своими указаниями.Просто продолжайте говорить. Сделайте вид, будто вы вовсе не слышите его слова. Заведите разговор о том, что абсолютно не связано с советом надоеды. К примеру, о погоде или курсе валют на сегодня.