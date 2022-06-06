Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика
Сегодня, 17:40
Существует множество людей, которые не могут жить спокойно, чтоб не сунуть свой любопытный нос в чужие дела. Если вы злитесь всякий раз, когда пересекаетесь с такими наглыми советчиками, то обратите внимание на эти рекомендации, дабы избавиться от посторонней навязчивости Прежде всего, давайте попытаемся выяснить: откуда берется эта болезненная страсть – лезть в чужую жизнь? Когда жизнь человека пуста и неинтересна, когда он не чувствует себя хозяином собственной жизни, у него появляется потребность компенсировать ощущение собственной неудачливости.
Как это легче всего сделать?Да конечно найти того, кому еще хуже! Счастливому человеку не надо навешивать ярлыки неудачника на кого-то другого. Он самодостаточен, ему хватает того, что он удачлив. А вот тому, кто в собственной жизни ощущает себя несостоявшимся, важно возвыситься, собирая информацию о том, как же конкретно несчастен ближний. Следующий шаг – раздача советов, о которых вы и не просите! Таким образом, назойливый советчик ощущает собственную важность и нужность. Обратите внимание: такие люди никогда не дают рекомендаций, они предлагают вам готовый рецепт: «Остриги волосы, так ты выглядишь старой», «Перестань закармливать своего ребенка конфетами», «Скажи мужу, что ты не домработница», «Пользуйся только этой косметикой».
Как бороться с назойливыми советчиками?Такие люди часто вызывают у нас раздражение и гнев. Однако поссорившись, накричав на него, вы добьетесь только одного: на вас смертельно обидятся. И будут рассказывать всем вокруг, какая вы неблагодарная. Если вам абсолютно все равно, какие слухи он о вас распространяет, то можете спокойно сказать в ответ на его слова: «Это не ваше дело, я у вас совета не спрашивала». Если же это – близкий человек, с которым вы не хотите портить отношения, воспользуйтесь такими рекомендациями:
1. Спрашивайте.Точнее, задайте несколько вопросов: «Почему ты заводишь об этом разговор?», «Ты действительно считаешь, что твой совет мне поможет?», «А ты не думал о том, что твоя рекомендация мне не подойдет, ведь я – совсем другой человек?».
2. Возьмите на вооружение.Без разницы, с какой целью человек раздает вам советы. Вполне вероятно, что в его высказываниях содержится здравый смысл. После очередного совета ответьте ему примерно так: «Конечно, я подумаю о твоих словах и приму их к сведению».
3. Шутите.Вы сможете избавиться от раздражения, если вовремя пошутите. К тому же, ваш собеседник не обидится на вас. Но есть одно условие: советчик должен обладать чувством юмора.
4. Говорите прямо.Откровенность более эффективна, чем всякие премудрые психологические техники. Смело скажите: «Прости, но мне это не подойдет». Если вы произнесете эту фразу несколько раз, непрошеный советчик, скорее всего, потеряет азарт и перестанет надоедать вам своими указаниями.
5. Найдите другую тему.Просто продолжайте говорить. Сделайте вид, будто вы вовсе не слышите его слова. Заведите разговор о том, что абсолютно не связано с советом надоеды. К примеру, о погоде или курсе валют на сегодня.
По материалам: womanadvice