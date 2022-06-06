Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика

Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика

Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика
Существует множество людей, которые не могут жить спокойно, чтоб не сунуть свой любопытный нос в чужие дела. Если вы злитесь всякий раз, когда пересекаетесь с такими наглыми советчиками, то обратите внимание на эти рекомендации, дабы избавиться от посторонней навязчивости Прежде всего, давайте попытаемся выяснить: откуда берется эта болезненная страсть – лезть в чужую жизнь? Когда жизнь человека пуста и неинтересна, когда он не чувствует себя хозяином собственной жизни, у него появляется потребность компенсировать ощущение собственной неудачливости.

Как это легче всего сделать?

Да конечно найти того, кому еще хуже! Счастливому человеку не надо навешивать ярлыки неудачника на кого-то другого. Он самодостаточен, ему хватает того, что он удачлив. А вот тому, кто в собственной жизни ощущает себя несостоявшимся, важно возвыситься, собирая информацию о том, как же конкретно несчастен ближний. Следующий шаг – раздача советов, о которых вы и не просите! Таким образом, назойливый советчик ощущает собственную важность и нужность. Обратите внимание: такие люди никогда не дают рекомендаций, они предлагают вам готовый рецепт: «Остриги волосы, так ты выглядишь старой», «Перестань закармливать своего ребенка конфетами», «Скажи мужу, что ты не домработница», «Пользуйся только этой косметикой».

Как бороться с назойливыми советчиками?

Такие люди часто вызывают у нас раздражение и гнев. Однако поссорившись, накричав на него, вы добьетесь только одного: на вас смертельно обидятся. И будут рассказывать всем вокруг, какая вы неблагодарная. Если вам абсолютно все равно, какие слухи он о вас распространяет, то можете спокойно сказать в ответ на его слова: «Это не ваше дело, я у вас совета не спрашивала». Если же это – близкий человек, с которым вы не хотите портить отношения, воспользуйтесь такими рекомендациями:

1. Спрашивайте.

Точнее, задайте несколько вопросов: «Почему ты заводишь об этом разговор?», «Ты действительно считаешь, что твой совет мне поможет?», «А ты не думал о том, что твоя рекомендация мне не подойдет, ведь я – совсем другой человек?».

2. Возьмите на вооружение.

Без разницы, с какой целью человек раздает вам советы. Вполне вероятно, что в его высказываниях содержится здравый смысл. После очередного совета ответьте ему примерно так: «Конечно, я подумаю о твоих словах и приму их к сведению».

3. Шутите.

Вы сможете избавиться от раздражения, если вовремя пошутите. К тому же, ваш собеседник не обидится на вас. Но есть одно условие: советчик должен обладать чувством юмора.

4. Говорите прямо.

Откровенность более эффективна, чем всякие премудрые психологические техники. Смело скажите: «Прости, но мне это не подойдет». Если вы произнесете эту фразу несколько раз, непрошеный советчик, скорее всего, потеряет азарт и перестанет надоедать вам своими указаниями.

5. Найдите другую тему.

Просто продолжайте говорить. Сделайте вид, будто вы вовсе не слышите его слова. Заведите разговор о том, что абсолютно не связано с советом надоеды. К примеру, о погоде или курсе валют на сегодня.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

Последние новости

Жена Дмитрия Тарасова рассказала, почему сбежала от мужа
Жена Дмитрия Тарасова рассказала, почему сбежала от мужа
Татьяна Лазарева призналась, на что живет
Татьяна Лазарева призналась, на что живет
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста
Ольга Орлова выдала замуж падчерицу за хоккеиста
Прохор Шаляпин борется с ревностью кота новой пассии
Прохор Шаляпин борется с ревностью кота новой пассии
Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика
Советы, которые вам не нужны: 5 способов отшить назойливого советчика
Трансляция Xbox & Bethesda Showcase будет переведена на русский язык
Трансляция Xbox & Bethesda Showcase будет переведена на русский
Xbox проведет дополнительное игровое шоу 14 июня — Xbox Games Showcase Extended
Xbox проведет дополнительное игровое шоу 14 июня — Xbox Games
Киану Ривз и Александра Грант впервые появились на публике после слухов о помолвке
Киану Ривз и Александра Грант впервые появились на публике после
Преимущества оформления кредита через интернет
Преимущества оформления кредита через интернет
Число игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 20 миллионов
Число игроков в Forza Horizon 5 преодолело отметку в 20 миллионов
Obsidian готовит показ своих новых игр на Xbox & Bethesda Showcase
Obsidian готовит показ своих новых игр на Xbox & Bethesda Showcase
Люди высокого роста реже страдают от болезней сердца
Люди высокого роста реже страдают от болезней сердца

Топ на сегодня

Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase
Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda
Июньская презентация Xbox & Bethesda: где и во сколько смотреть
Июньская презентация Xbox & Bethesda: где и во сколько смотреть
Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь фейком
Свадьба Павла Прилучного с армянской актрисой оказалась всего лишь
Регина Тодоренко хочет родить в ванне
Регина Тодоренко хочет родить в ванне
4 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 30 мая — 5 июня
4 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 30 мая — 5

Еще по теме

5 привычек, которые превращают человека в неудачника
Почему зависть убивает нашу удачу и как от нее избавиться
7 способов стать хозяйкой своей жизни
Крадник: как у человека забирают удачу