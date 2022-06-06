Специалист раскрыл секрет успеха Ольги Бузовой
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Специалист раскрыл секрет успеха Ольги Бузовой

Специалист раскрыл секрет успеха Ольги Бузовой
Ведущая и певица Ольга Бузова добилась нереального успеха и славы. Пока одни звезды из кожи вон лезут, чтобы показать свою избранность, взять того же Филиппа Киркорова, Ольга Бузова, напротив, в свои 36 лет так и не вышла из детсадовского возраста. Она громко рыдает на публику и не стесняется открыто тупить в высказываниях. При этом имеет огромную армию поклонников, восхищающихся каждым словом и поступком блондинки. Как оказалось, именно на недалекости своей подопечной строят популярность звезды продюсеры. Их цель показать, что Бузова — простая девушка из народа, которая все смогла сама, благодаря своему упорству.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Это однозначный посыл: я такая же, как и вы, а значит, вы тоже можете всего добиться. И многочисленные сторис Ольги, над которыми поначалу потешались все знаменитости, на самом деле выполняют важную миссию — создают ощущение доступности и близости звезды.  Но самое главное, что Бузова уже как будто специально раздражает огромное количество людей и взращивает не только армию поклонников, но и армию хейтеров. Ведь для создания популярности это даже эффективнее, чем всеобщая любовь.  Огромное количество критиков заходит на ее страницу, чтобы написать ей гадости и тем самым самоутвердиться на фоне якобы глупой, косноязычной, страдающей алкоголизмом Бузовой. Это популярность токсичная, но она как наркотик — без Оли нам уже скучно», — раскрыла сайту kp.ru секрет бешеной славы Бузовой психолог и коуч Марина Гладышева.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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