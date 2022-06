Square Enix подтвердили разработку новой части Just Cause

Вадим Карасев





В начале мая стало известно, что Embracer Group покупает Square Enix Montréal, Eidos и Crystal Dynamics. Вместе с тем, сразу несколько ключевых франшиз переходят под контроль Embracer Group — Deus Ex, Tomb Raider, Thief и некоторые другие.

В новом отчете для инвесторов издательство Square Enix сообщило, что франшиза Just Cause остается ее интеллектуальной собственностью. В отчете, кроме того, сказано о разработке нового проекта по франшизе Just Cause.

Мы хотим сосредоточиться на создании новых игр, соответствующих нашей стратегии, включая те, которые используют новую интеллектуальную собственность. Франшиза JUST CAUSE останется нашей интеллектуальной собственностью, и мы работаем над новой игрой во франшизе.

Отметим, что в документе не сказано о студии, которая работает над новой Just Cause. Предполагается, что это может быть студия Avalanche Studios, которая сейчас работает, в том числе, над эксклюзивом Xbox — игрой Contraband.