Татьяна Лазарева призналась, что ее детям было тяжело после переезда

Артистка Татьяна Лазарева рассказала об эмиграции в другую страну. Ведущая рассказала, что перебралась в Испанию не одна. Компанию ей составил муж Михаил Шац, а также дочери Софья и Антонина. Сын Степан эмигрировал в Португалию. По словам артистки, переезд на ПМЖ из России дался ей довольно просто, поскольку у нее был опыт освоения Москвы после Новосибирска, и в Испании она ранее жила четыре года. А вот дети до сих пор не могут привыкнуть к новым реалиям, жалуются, что им тяжело.Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Дети очень переживают. Особенно переживаешь, когда это не по твоей воле, здесь даже взрослые люди ломаются. <…> Соньке вообще тяжело», — рассказала Лазарева в программе YouTube «А поговорить?» По словам юмористки, она поглядывает в соцсети дочки, где видит, что ей реально непросто. Ситуация осложняется тем, что дочь мечтала о карьере артистки. И в России вместе с отцом она начала некоторые проекты в Интернете, стала записывать песни, добиваться определенных успехов, а сейчас была вынуждена все бросить.