Татьяна Лазарева призналась, на что живет
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Татьяна Лазарева призналась, на что живет

Татьяна Лазарева призналась, на что живет
Актриса Татьяна Лазарева хочет вернуться в Россию. После громких антироссийских высказываний Татьяне Лазаревой не светят контракты в России. Сейчас ее муж Михаил Шац ищет источники дохода в Израиле, у юмористки, между тем, есть стабильная прибыль. Чтобы оплачивать аренду дома в курортной испанском городке, Татьяне постоянно приходится держать себя в тонусе. Кроме того, надо добывать средства, чтобы обеспечивать младшую дочь Антонина, которая планирует получать образование в Англии. Собственную квартиру в Москве бывшая звезда программы «О.С.П.-студия» продавать не планирует, так как не оставляет надежды вернуться на Родину. «Я сама до сих пор в России хочу жить, как ни странно. Это совершенно нормально. Это твоя культура, твой язык, твой бэкграунд», — рассуждает Лазарева.
Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Пока Михаил Шац только ищет работу, Татьяна за шесть лет жизни в Испании нашла способ подзаработать. За границей она проводит тематические мероприятия, которые пользуются большим спросом у местных. «Здесь я провожу каждый месяц «Ужин со смыслом». Это такая вечеринка, которую я придумала и делаю с 2017 года. Люди приходят, платят за билеты, я подготавливаю вопросы. У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу. Зарабатываю две-три тысячи евро», — поделилась 55-летняя юмористка. Также артистка получает прибыль от вкладов, которые она сделала, получив деньги от рекламной кампании. И хотя съемки в результате не состоялись, директор звезды настоял на выплате полной стоимости гонорара согласно контракта. «Отдала эти деньги в рост. И у меня сейчас капает тыщенка- полторы. Я это все откладываю», — рассказала Татьяна интернет-каналу «А поговорить?».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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