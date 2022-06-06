Татьяна Лазарева заговорила о разводе с Михаилом Шацом
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Татьяна Лазарева заговорила о разводе с Михаилом Шацом

Татьяна Лазарева заговорила о разводе с Михаилом Шацом
Артистка Татьяна Лазарева рассказала об отношениях с мужем Михаилом Шацом. Оскандалившаяся юмористка наконец-то пролила свет на семейное положение. Актриса опровергла слухи о расставании с супругом. Однако Лазарева не исключает, что может влюбиться в другого мужчину. Союз Лазаревой и Шаца претерпел множество испытаний. Супруги долгое время практически не отходили ни на шаг друг от друга. Они занимались совместными проектами, а также участвовали в различных шоу. Слухи о разладе в семье юмористов ходили давно. Поклонники подозревали, что пара давно расторгла брак. Оказалось, что супруги все еще вместе. «Миша уехал тоже из Москвы, и полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Статус у нас прежний — мы женаты, мы не развелись. Я не знаю, все так этого ждут. Наверное, когда-нибудь мы разведемся. Получилось так, что каждый теперь живет своей отдельной жизнью. У нас же был общий телевизионный проект, он очень крепко держал нас. Потом его не стало и каждый стал что-то делать свое», — поделилась 55-летняя артистка.
Татьяна Лазарева с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Получается, что брак звездной пары держали общие интересы в профессии. Сейчас, похоже, в отношениях супругов есть некий холод и кризис. Тем не менее Лазарева и Шац не спешат разводиться. Татьяна давно живет в Испании, раздельно от мужа. Она с 2016 года вместе с младшей дочерью поселилась за границей, в то время как ее избранник предпочел остаться в Москве. «Сохранение брака это такая навязанная история. Когда люди долго живут, то должны определяться. Либо они находят возможность уважать друг друга и двигаться в своем ритме, либо расходятся. Люди зреют по-разному, а встречаются на одном этапе. Мы настолько разные. Мишу это тяготит. Мы всегда были вместе и делали одно дело, а когда его не стало — просто были в растерянности. Основная растерянность была — а что нас еще держит?» — пояснила Татьяна в шоу «А поговорить?» Известно, что ранее, рассказывая о проблемах в семье, Татьяна видела причину в другом. Отношения с супругом ухудшились из-за ее неизлечимой болезни — язвенного колита. Антидепрессанты, которые приходится принимать артистке, имеют побочный эффект в виде эмоциональных расстройств, которые и отразились на общении с Шацом. Сейчас же звезда не исключает, что может влюбиться в другого мужчину, но этого не произойдет пока она официально в браке с Михаилом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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