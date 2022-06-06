Трансляция Xbox & Bethesda Showcase будет переведена на русский язык

Вадим Карасев





Сегодня Microsoft поделилась некоторыми деталями о предстоящей трансляции Xbox & Bethesda Showcase, которая начнется 12 июня в 20:00 по московскому времени. В частности, было объявлено, что трансляция будет переведена на русский язык.

Согласно описанию в официальном блоге Xbox Wire, трансляция получит переводы на следующие языки: арабский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), чешский, датский, голландский, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, хинди, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, малайский, норвежский, персидский (фарси), польский, португальский, португальский (бразильский), русский, словацкий, испанский (кастильский), испанский (Латинская Америка), шведский, тайский, турецкий, украинский и вьетнамский.

Отдельно Microsoft оговаривается: «мы ожидаем, что в прямом эфире шоу будут доступны все языки, но возможно, что некоторые языки, удастся добавить только в течение нескольких дней после трансляции, если они еще не закончили перевод».