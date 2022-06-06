В Госдуму внесен законопроект о защите и поощрении капиталовложений
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В Госдуму внесен законопроект о защите и поощрении капиталовложений

В Госдуму внесен законопроект о защите и поощрении капиталовложений

09:23  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: Правительство России



Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), призванные создать благоприятные условия для дальнейшего привлечения инвестиций в российскую экономику. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Поправки уточняют состав и условия стабилизационных оговорок, благодаря которым для инвесторов фиксируется уровень налогов и гарантируется неизменность законодательства на конкретный срок.

Согласно предложенным изменениям, участники соглашений смогут продлевать срок их действия, если выполнение обязательств временно невозможно по независящим от инвестора причинам. Например, из-за эпидемиологической обстановки или неблагоприятной ситуации на внутреннем рынке.

Субъекты РФ получат больше полномочий для принятия участия в решении о реализации инвестпроектов, а бизнес сможет учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений. Проверки заменят налоговым мониторингом.

Поправки были подготовлены при непосредственном участии бизнеса. Предлагаемые изменения согласованы с предпринимательским сообществом и регионами, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В начале июня в Госдуму внесли законопроект, предлагающий отменить плату в конкурсных процедурах по госзакупкам для представителей малого и среднего бизнеса (МСП). Сейчас операторы электронных площадок могут брать плату с лица, с которым заключается договор на проведение закупочных процедур.



#бизнес #инвестиции


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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