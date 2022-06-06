В Госдуму внесен законопроект о защите и поощрении капиталовложений
09:23 Автор: Руслан Грудцинов
Источник: Правительство России
Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), призванные создать благоприятные условия для дальнейшего привлечения инвестиций в российскую экономику. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Поправки уточняют состав и условия стабилизационных оговорок, благодаря которым для инвесторов фиксируется уровень налогов и гарантируется неизменность законодательства на конкретный срок.
Согласно предложенным изменениям, участники соглашений смогут продлевать срок их действия, если выполнение обязательств временно невозможно по независящим от инвестора причинам. Например, из-за эпидемиологической обстановки или неблагоприятной ситуации на внутреннем рынке.
Субъекты РФ получат больше полномочий для принятия участия в решении о реализации инвестпроектов, а бизнес сможет учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений. Проверки заменят налоговым мониторингом.
Поправки были подготовлены при непосредственном участии бизнеса. Предлагаемые изменения согласованы с предпринимательским сообществом и регионами, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В начале июня в Госдуму внесли законопроект, предлагающий отменить плату в конкурсных процедурах по госзакупкам для представителей малого и среднего бизнеса (МСП). Сейчас операторы электронных площадок могут брать плату с лица, с которым заключается договор на проведение закупочных процедур.
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