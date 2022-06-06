В каких сферах и делах наиболее успешны Девы

Вадим Карасев

Девы — это люди, вокруг которых всегда много тайн. Они являются ярким примером того, как внутренний мир и внешность могут не сочетаться друг с другом. Эксперты рассказали, в чем хороши эти люди и почему.

У дев много хороших и плохих черт в характере, но это свойственно большинству людей. Нет никого идеального, но Девы не боятся признать этот факт в отношении самих себя.

Девы тонко чувствуют других людей

Да, Девы сами не подарок, но они не манипулируют людьми ради выгоды или удовольствия, хотя могут. Они прекрасно понимают все те процессы, которые происходят в общении и взаимоотношениях. А еще у них невероятно мощная эмпатия, которая позволяет чувствовать отношение окружающих к себе и других людям.

Это делает их крайне проницательными личностями. Девы прекрасно чувствуют обман, злобу, манипуляции, притворство, лицемерие, обиды. Именно поэтому они часто становятся отличными сыщиками, детективами, полицейскими, психологами, учителями и духовными наставниками.

Писательская деятельность, аналитика

Девы обладают большим жизненным опытом и наблюдательностью. Их дотошность и стремление к соблюдению правил делает их идеальными писателями-документалистами. При наличии хотя бы толики креативности Девы также могут становиться превосходными писателями художественного стиля. Им отлично дается создание сценариев, редактирование текстов, работа с большими массивами данных, составление и анализ статистики.

Из Дев получаются самые успешные финансовые аналитики в мире, потому что они крайне редко рискуют, понимая, когда и как это нужно делать. Они могут быть не особо амбициозными людьми, но в них скрыт огромный потенциал.

Умение успокаивать

Девы славятся тем, что в трудной ситуации находиться с ними крайне приятно. Они могут успокоить вас, поддержать, дать надежду на лучшее. Они не любят, когда кто-то грустит рядом с ними. Они часто переживают то же, что и окружающие люди. Это происходит всё по той же причине — из-за мощной эмпатии.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Дев любят маленькие дети, поэтому из представителей данного Знака получаются прекрасные воспитатели и учителя, папы и мамы.

Соблазнение и флирт

Девы — это не те люди, которые берут ярким и необычным внешним видом. Точнее у них есть чувство стиля, но они, скорее, поражают всех вокруг своим красноречием и умением слушать. Когда им кто-то нравится, они не ждут у моря погоды, а подходят и знакомятся. Они красиво говорят, умеют не навязываться лишний раз. Да, им порой не хватает оптимизма, но смешно шутить и делать комплименты они точно могут. Девы умеют влюблять в себя людей, но это происходит не стихийно, как в случае с Весами, Стрельцами или Близнецами, а медленно, постепенно.

Семейная жизнь

Девы — идеальные вторые половинки. Дело в том, что они верные, справедливые и очень сильно привязываются к тем, кого любят. Со временем это выливается в очень сильную, но не болезненную привязанность. Девы умеют отпускать людей и не любят навязывать свои чувства. Если вы хотите найти того, кто будет понимать вас и заботиться о вас, то Дева станет идеальным выбором.