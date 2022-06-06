Вячеслав Володин: Выборы в странах ОДКБ необходимо защищать от вмешательства извне

Спикер Госдумы предупредил коллег из стран-участниц ОДКБ о том, что давление со стороны США и ЕС будет возрастать

17:44 Автор: Ольга Шульга

Парламентариям стран-участниц ОДКБ необходимо продолжить работу по сближению национальных законодательств и выступать с единых позиций на международной арене. Такие предложения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая 6 июня на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване. Давление Вашингтона и Брюсселя будет только возрастать, предупредил он. И важно продолжить совершенствование законодательства по защите демократических выборов и развивать миротворческий потенциал государств-участников ОДКБ.

Вмешательство в дела стран-участниц ОДКБ столкнется с отпором

Этот год для участников встречи стал юбилейным, причем дважды. 30-лет назад был подписан Договор о коллективной безопасности, а 20 лет назад на его основе была создана Организация.

«Решение лидеров наших стран позволило сформировать эффективную систему межгосударственного взаимодействия на евразийском пространстве, позволившую странам-членам Организации противостоять вызовам и угрозам. Парламентская Ассамблея ОДКБ вносит свой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета государств», — подчеркнул Вячеслав Володин.

За весь период работы ПА было принято 72 модельных закона и рекомендации, напомнил спикер. Они касались оказания гуманитарной помощи, противодействия терроризму и экстремизму, обеспечивали военно-техническое сотрудничество государств ОДКБ. Однако впереди — решение еще многих задач.

Так, давление со стороны Вашингтона и Брюсселя на страны ОДКБ будет возрастать, предупредил спикер. Это - цена за то, что наши страны проводят политику суверенных государств в интересах своих граждан. И это не нравится тем, кто защищает однополярную модель мира, которая изжила себя, отметил спикер.

«Незаконные санкции, иностранное вмешательство во внутренние дела, особенно в период проведения выборов и референдумов — вызовы, с которыми уже столкнулись все страны-участницы ОДКБ», — подчеркнул политик. В этой связи решение о разработке правового стандарта защиты демократических выборов в наших странах от иностранного вмешательства было правильным, уверен спикер. В закрытой части заседания парламентарии обсудили ход работы над проектом Рекомендаций по совершенствованию законодательства в области защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах-членах ОДКБ.

С единых позиций

Осенью на заседании ПА ОДКБ спикер предложил заслушать доклад Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

В адрес стран-членов ОДКБ направлены подтвержденные факты о том, как и с какими целями велась военно-биологическая деятельность Пентагона на территории Украины, напомнил Вячеслав Володин. Лаборатории, созданные Вашингтоном, не имели достаточного уровня защищенности для работы с опасными патогенами, уточнил он.

«Военно-биологическая деятельность США на территории Украины и других стран угрожает жизни и здоровью людей. Бесконтрольная работа этих лабораторий создает риск распространения штаммов новых вирусов, пандемии инфекционных заболеваний, от которых нет ни лекарств, ни вакцин», — уверен политик.

Реализация на Украине военно-биологической программы, по его словам, должна стать предметом международного расследования нарушений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия со стороны США и Украины.

Что касается стран-участниц ОДКБ, то им, по словам спикера, важно выступать с единой позицией на международном уровне. Сегодня некоторые страны предпринимают попытки блокировать, приостановить работу наших делегаций в

Парламентской Ассамблее ОБСЕ. «Важно выступить с консолидированной позицией по этому вопросу, если он будет подниматься на летней сессии ПА ОБСЕ», — предложил политик.

В очном формате

Визит в Армению на заседание Совета ПА ОДКБ — первая полноценная поездка парламентариев в другую страну после пандемии, отметил Вячеслав Володин в ходе двусторонней встречи со спикером Национального Собрания Армении Аленом Симоняном. «На Совет приехали все главы парламентов государств — членов ОДКБ», — подчеркнул он.

Очный формат после двух лет видеоконференций должен придать динамичный характер развитию отношений между парламентами стран — участниц ОДКБ, уверен спикер.

Сближение законодательств стран-участниц ОДКБ главы парламентов обсудили и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Интерес к прошедшему заседанию выразили главы парламентов стран, позиция которых на международной арене близка той, с которой выступают участники ОДКБ. Приветствие законодателям передал председатель Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Сегодня мир переживает беспрецедентные серьезные перемены: не утихает волна коронавирусной инфекции, нарастают традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, отметил китайский политик. Односторонность, гегемония и политика силы представляют насущную угрозу, человечество сталкивается с обостряющимися вызовами безопасности, констатировал он.

«Мы выступаем за важность концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности», — подчеркнул политик из Поднебесной. По его словам, важно руководствоваться принципами взаимного уважения и решать вопросы безопасности «путем диалога, партнерства и взаимного выигрыша».

Миротворческий потенциал ОДКБ будет совершенствоваться

Еще одна задача — продолжить работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ, уверен Вячеслав Володин. В этом поможет опыт, полученный в январе 2022 года в Казахстане, уточнил он.

В ряде городов Казахстана 2 января начались протесты из-за повышения с 2022 года цен на сжиженный газ. Позднее они переросли в беспорядки, сопровождающиеся нападениями на здания органов власти, сотрудников правоохранительных органов и погромами. Пострадали тысячи человек. После этого президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ.

«Действия Коллективных миротворческих сил Организации, в состав которых вошли подразделения всех государств-союзников, позволили правоохранительным органам Казахстана сосредоточить силы на восстановлении правопорядка и ликвидации угроз для безопасности страны», — подчеркнул Вячеслав Володин

В ОДКБ по-прежнему рассматривается возможность задействования своих миротворцев за пределами зоны ответственности. Об этом в интервью «Парламентской газете» ранее сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, в государствах ОДКБ существует ясное понимание, что коллективное участие в политических и военно-политических процессах, в том числе миротворческих миссиях, зачастую дает дополнительные преимущества. Именно по этой причине, отметил Зась, миротворческие подразделения ОДКБ регулярно проводят совместные учения.

«При этом в ОДКБ по-прежнему рассматривается возможность задействования миротворческого контингента организации за пределами зоны ее ответственности при согласии всех государств-членов и по мандату ООН», — сообщил он.

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