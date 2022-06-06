Xbox, Forza и Krispy Kreme выпустили лимитированную серию пончиков

Вадим Карасев





Известная сеть пончиков Krispy Kreme объявила об очередном сотрудничестве с подразделением Xbox. В прошлом году они уже выпускали совместную коллекцию лимитированных пончиков, в этом году решили повторить сотрудничество, но теперь пончики выпускаются не только по бренду Xbox, но и по Forza.

Пончики уже доступны в продаже в сетях Krispy Kreme на территории Великобритании. Сопровождается коллаборация и розыгрышем — при покупке 12 пончиков в наборе можно поучаствовать в розыгрыше игровой приставки Xbox Series S, всего будет разыграно 140 консолей.





Пончик Forza Festival наполнен малиновой начинкой и кремом. Пончик Game Changer наполнен шоколадом и покрыт глазурью.



