Xbox, Forza и Krispy Kreme выпустили лимитированную серию пончиков
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Xbox, Forza и Krispy Kreme выпустили лимитированную серию пончиков

Xbox, Forza и Krispy Kreme выпустили лимитированную серию пончиков


Известная сеть пончиков Krispy Kreme объявила об очередном сотрудничестве с подразделением Xbox. В прошлом году они уже выпускали совместную коллекцию лимитированных пончиков, в этом году решили повторить сотрудничество, но теперь пончики выпускаются не только по бренду Xbox, но и по Forza.

Пончики уже доступны в продаже в сетях Krispy Kreme на территории Великобритании. Сопровождается коллаборация и розыгрышем — при покупке 12 пончиков в наборе можно поучаствовать в розыгрыше игровой приставки Xbox Series S, всего будет разыграно 140 консолей.


Пончик Forza Festival наполнен малиновой начинкой и кремом. Пончик Game Changer наполнен шоколадом и покрыт глазурью.


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По материалам: newxboxone

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