Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase
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Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase

Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase


Еще в прошлом году начали ходить слухи, что Microsoft может работать над неким проектом совместно с Хидео Кодзимой. Но до сих пор этому нет официального подтверждения. Сам же Кодзима в начале этого года сообщал, что работает над несколькими проектами.

Игроки нашли намек, что Хидео Кодзима появится на Xbox & Bethesda Showcase. Microsoft в официальном аккаунте Xbox в Twitter опубликовала видео с подписью: «Одна вещь, которую вы можете ожидать от шоу (остальное мы не можем вам сказать)». В этом видео демонстрируются различные известные в игровой индустрии личности, которые говорят «Xbox», а в конце Фил Спенсер завершает все дополнительно словом «Games» — ниже можно посмотреть этот короткий ролик.


Watch this video on YouTube

Один из тех, кто появляется в ходе короткого видео — это Хидео Кодзима. Игроки считают, что в ролике множество скрытых подсказок от Microsoft, в том числе, компания может намекать на появление в рамках шоу Хидео Кодзимы.

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По материалам: newxboxone

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