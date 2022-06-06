Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase

Вадим Карасев





Еще в прошлом году начали ходить слухи, что Microsoft может работать над неким проектом совместно с Хидео Кодзимой. Но до сих пор этому нет официального подтверждения. Сам же Кодзима в начале этого года сообщал, что работает над несколькими проектами.

Игроки нашли намек, что Хидео Кодзима появится на Xbox & Bethesda Showcase. Microsoft в официальном аккаунте Xbox в Twitter опубликовала видео с подписью: «Одна вещь, которую вы можете ожидать от шоу (остальное мы не можем вам сказать)». В этом видео демонстрируются различные известные в игровой индустрии личности, которые говорят «Xbox», а в конце Фил Спенсер завершает все дополнительно словом «Games» — ниже можно посмотреть этот короткий ролик.

Watch this video on YouTube

Один из тех, кто появляется в ходе короткого видео — это Хидео Кодзима. Игроки считают, что в ролике множество скрытых подсказок от Microsoft, в том числе, компания может намекать на появление в рамках шоу Хидео Кодзимы.