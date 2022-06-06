Xbox проведет дополнительное игровое шоу 14 июня — Xbox Games Showcase Extended

Вадим Карасев





12 июня состоится основное игровое шоу Xbox & Bethesda Showcase, где будет много анонсов, подробностей о ранее представленных играх и интересных новостей. Но Microsoft, как это часто происходило и в прошлые годы, не ограничится одним мероприятием.

Команда Xbox анонсировала шоу Xbox Games Showcase Extended. Оно начнется 14 июня в 20:00 по московскому времени. В рамках этого шоу Microsoft представит некоторые новые трейлеры, поговорит с разработчиками и расскажет детали об играх, которые будут представлены на основной трансляции Xbox & Bethesda Showcase.

Напомним, что в прошлом году Microsoft тоже проводила дополнительное игровое мероприятие, где, в первую очередь, рассказывали о проектах, которые максимально близки к релизу — тогда это были Psychonauts 2 и Forza Horizon 5. Кроме того, в рамках дополнительного шоу показали интервью с разработчиками Hellblade 2.