Закон о гаражных объединениях предложили уточнить
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Закон о гаражных объединениях предложили уточнить

Закон о гаражных объединениях предложили уточнить

00:34  Автор: Юлия Сапрыгина


Законопроект: № 1192708-7



В закон о гаражных объединения предлагают ввести понятия «гаражный комплекс», «гараж» и «место хранения транспортного средства», а также закрепить положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество. Соответствующий законопроект перед первым чтением в Госдуме планируют обсудить в Комитете по государственному строительству и законодательству 6 июня.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу закон «о гаражной амнистии», который позволяет оформить в упрощённом порядке право собственности на гаражи и землю под ними. Вместе с тем существуют проблемы, связанные с отсутствием комплексного нормативного правового регулирования вопросов участия объектов гаражного строительства в гражданском обороте, говориться в пояснении к документу.

Как результат — непонятна схема управления такими объектами. Например, порой владельцы не могут зарегистрировать в собственность уже построенные объекты, предназначенные для стоянки транспорта, отмечают депутаты.


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Поправки предполагают формирование общий подход к определению подобных объектов и государственной регистрации прав на них. В частности, документом вводятся понятия «гаражный комплекс», «гараж» и «место хранения транспортного средства», а также закрепляются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество. Также проект закона определяет порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизацию и ликвидацию.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#авто #недвижимость


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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