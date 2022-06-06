Законы, вступающие в силу с 7 июня
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Законы, вступающие в силу с 7 июня

Законы, вступающие в силу с 7 июня

21:07  Автор: Ирина Макеева



Сибирской высшей школе музыкального и театрального искусства будет оказана господдержка.

Первого сентября 2022 года в Кемерово откроется филиал Российского государственного института сценических искусств — Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства. На обеспечение учебного процесса будет направлена федеральная грантовая поддержка.

В вузе будут обучать студентов по шести специальностям: «Технология художественного оформления спектакля», «Театроведение», «Актёрское искусство», «Режиссура театра», «Сценография», «Продюсерство». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 года № 950 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением учебного процесса в 2022 — 2026 годах по образовательным программам высшего образования»



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По материалам: pnp.ru

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